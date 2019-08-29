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توجيه بالسماح لـ"موظفي أمانة مكة" بمرافقة صغارهم أول أيام الدراسة

في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي وبالتنسيق مع إدارة المتابعة

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح لموظفي وموظفات الأمانة، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد القادم.

جاء ذلك، في تغريدة بثتها أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها: "أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يوجه بالسماح لموظفي وموظفات ‎أمانة العاصمة المقدسة، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في اليوم الدراسي الأول بمراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، يوم الأحد القادم، بالتنسيق مع إدارة المتابعة".

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توجيه بالسماح لـ"موظفي أمانة مكة" بمرافقة صغارهم أول أيام الدراسة
سبق

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح لموظفي وموظفات الأمانة، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد القادم.

جاء ذلك، في تغريدة بثتها أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها: "أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يوجه بالسماح لموظفي وموظفات ‎أمانة العاصمة المقدسة، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في اليوم الدراسي الأول بمراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، يوم الأحد القادم، بالتنسيق مع إدارة المتابعة".

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
02:03 PM

توجيه بالسماح لـ"موظفي أمانة مكة" بمرافقة صغارهم أول أيام الدراسة

في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي وبالتنسيق مع إدارة المتابعة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,171

وجّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، بالسماح لموظفي وموظفات الأمانة، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في مراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي يوم الأحد القادم.

جاء ذلك، في تغريدة بثتها أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، قالت فيها: "أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص يوجه بالسماح لموظفي وموظفات ‎أمانة العاصمة المقدسة، بمرافقة أبنائهم وبناتهم في اليوم الدراسي الأول بمراحل الروضة والتمهيدي والأول الابتدائي، يوم الأحد القادم، بالتنسيق مع إدارة المتابعة".

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