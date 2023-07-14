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الاقتصاد البريطاني يبدأ أولى خطوات التعافي.. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.8%

بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من التوقعات

بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.8 في المائة في مايو وهو ما يقل عن جميع التوقعات، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 في المائة في أبريل، وفقا لـ"رويترز".

وفي ثلاثة شهور حتى مايو، انكمش الاقتصاد 19.1 في المائة، كما تراجع 24 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 في المائة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفاً.

وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وفي مايو، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.

الاقتصاد البريطاني

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الاقتصاد البريطاني يبدأ أولى خطوات التعافي.. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.8%
سبق

بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.8 في المائة في مايو وهو ما يقل عن جميع التوقعات، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 في المائة في أبريل، وفقا لـ"رويترز".

وفي ثلاثة شهور حتى مايو، انكمش الاقتصاد 19.1 في المائة، كما تراجع 24 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 في المائة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفاً.

وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وفي مايو، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.

14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
12:14 PM

الاقتصاد البريطاني يبدأ أولى خطوات التعافي.. الناتج المحلي الإجمالي يرتفع 1.8%

بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من التوقعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأ الاقتصاد البريطاني أول خطوة في طريق التعافي الطويل من أزمة كوفيد-19 في مايو إذ بدأ النشاط ينتعش بعد بدء تخفيف إجراءات العزل العام لكن معدل التعافي أقل من توقعات خبراء الاقتصاد.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع 1.8 في المائة في مايو وهو ما يقل عن جميع التوقعات، وذلك بعدما سجل تراجعا قياسيا نسبته 20.3 في المائة في أبريل، وفقا لـ"رويترز".

وفي ثلاثة شهور حتى مايو، انكمش الاقتصاد 19.1 في المائة، كما تراجع 24 بالمائة على أساس سنوي.

وجاء الانتعاش الضعيف بقيادة نمو نسبته 0.9 في المائة فقط في قطاع الخدمات البريطاني الكبير، فيما شهدت الخدمات المتخصصة والعقارات التجارية والبرمجة الإلكترونية ضعفاً.

وسجلت بريطانيا ما يربو على 44 ألف وفاة بفيروس كورونا وهي أعلى حصيلة في أوروبا.

وفي مايو، جرى تخفيف إجراءات العزل العام على نحو محدود وتأقلمت المزيد من الشركات على العمل في ظل الإجراءات الجديدة.

كما كشفت بيانات القطاع الخاص بعض المؤشرات على التعافي في مايو ويونيو مع تخفيف العزل العام لكن بنك إنجلترا المركزي حذر من زيادة مرجحة كبيرة في البطالة في وقت لاحق من العام الحالي بعد انقضاء أجل إجراءات الدعم المؤقت للوظائف.

وأعلن وزير المالية ريشي سوناك الأسبوع الماضي تخصيص حوافز إضافية قيمتها 30 مليار جنيه إسترليني (38 مليار دولار) للحد من ارتفاع البطالة.

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