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العراق: 2069 إصابة جديدة و101 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الضحايا 1660 وحالات الشفاء 19938

سجل العراق 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 43262 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 101 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1660 حالة, فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19938 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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العراق: 2069 إصابة جديدة و101 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية
سبق

سجل العراق 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 43262 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 101 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1660 حالة, فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19938 حالة.

27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
05:30 PM
اخر تعديل
27 يونيو 2020 - 6 ذو القعدة 1441
08:48 PM

العراق: 2069 إصابة جديدة و101 وفاة إضافية بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية

إجمالي الضحايا 1660 وحالات الشفاء 19938

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بغداد
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سجل العراق 2069 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة إلى 43262 حالة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان اليوم بتسجيل 101 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 1660 حالة, فيما تم تسجيل 1079 حالة شفاء جديدة ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 19938 حالة.

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