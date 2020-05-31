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"الصحة" تعلن تسجيل 1877 إصابة جديدة بـ”كورونا” .. والإجمالي يرتفع إلى 85261

خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .

بلجيكا فيروس كورونا الجديد

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خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
02:35 PM

خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا

إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .

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