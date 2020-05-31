سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .
خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
خلال 24 ساعة.. بلجيكا تسجل 195 إصابة جديدة بكورونا
إجمالي الحالات المصابة بالفيروس المستجد وصلت إلى 58381
سجلت بلجيكا خلال الـ24 ساعة الماضية، 195 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، و14 حالة وفاة.
وأشارت وزارة الصحة البلجيكية اليوم إلى أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 58381 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 9467 حالة وفاة .