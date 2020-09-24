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رياح مغبرة وأمطار.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني"

تقرير الأرصاد اليومي: "سماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية"

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، رياحًا متوسطة لشبه قوية بمناطق، كما توقع هطولات بمواقع أخرى.

وقال الحصيني مفصلًا عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من المدينة، وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية والكويت والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية.

وأضاف: ‏متوقع بإذن الله أمطار على مرتفعات جازان وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رياح مغبرة وأمطار.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، رياحًا متوسطة لشبه قوية بمناطق، كما توقع هطولات بمواقع أخرى.

وقال الحصيني مفصلًا عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من المدينة، وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية والكويت والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية.

وأضاف: ‏متوقع بإذن الله أمطار على مرتفعات جازان وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

24 سبتمبر 2020 - 7 صفر 1442
08:47 AM

رياح مغبرة وأمطار.. أجواء الخميس كما يتوقعها "الحصيني"

تقرير الأرصاد اليومي: "سماء غائمة قد تتخللها سحب رعدية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسميات عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، رياحًا متوسطة لشبه قوية بمناطق، كما توقع هطولات بمواقع أخرى.

وقال الحصيني مفصلًا عبر حسابه في تويتر: رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط -إلا أن يصرفها الله- على أجزاء من المدينة، وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية والكويت والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية.

وأضاف: ‏متوقع بإذن الله أمطار على مرتفعات جازان وعسير.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق: (الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية)، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة- جازان؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

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