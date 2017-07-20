أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور منطقة نجران من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
"مرور نجران" يقبض على قائد شاحنة تخطى رصيفاً في الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور منطقة نجران من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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"مرور نجران" يقبض على قائد شاحنة تخطى رصيفاً في الرياضعبدالله البرقاوي سبق 2019-07-20
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:18 PM
"مرور نجران" يقبض على قائد شاحنة تخطى رصيفاً في الرياض
أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور منطقة نجران من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
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