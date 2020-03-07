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الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 19 حالة

التحقيق الوبائي مستمرّ لمعرفة هوية المخالطين لأحدث حالتين

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة، بأن الحالة الأولى تنتمي إلى العائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عائد من بلد أوروبي.

وأوضح البيان أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرًّا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين الجديدين.

الصحة الجزائرية فيروس كورونا الجديد

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الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 19 حالة
سبق

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة، بأن الحالة الأولى تنتمي إلى العائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عائد من بلد أوروبي.

وأوضح البيان أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرًّا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين الجديدين.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441
03:06 PM

الصحة الجزائرية: ارتفاع عدد المصابين بكورونا إلى 19 حالة

التحقيق الوبائي مستمرّ لمعرفة هوية المخالطين لأحدث حالتين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم، تسجيل حالتين جديدتين مؤكدتين للإصابة بفيروس كورونا "كوفيد - 19"، ليصبح العدد الإجمالي 19 حالة مؤكدة.

وأفاد بيان للوزارة، بأن الحالة الأولى تنتمي إلى العائلة التي تعرضت للإصابة خلال الأيام السابقة، والحالة الثانية تتعلق بمواطن عائد من بلد أوروبي.

وأوضح البيان أن التحقيق الوبائي ما زال مستمرًّا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا على اتصال مع المصابين الجديدين.

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