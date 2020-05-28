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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

4 مدن سعودية تسجل 1220 إصابة جديدة بـ"كورونا".. الرياض 611 حالة

من 1644 حالة جديدة أعلن عنها اليوم ليصل إجمالي المصابين لـ80185

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1644 حالة.

وتوزعت الـ1220 حالة على: الرياض 611، وجدة 360، ومكة 148، والدمام 101 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 80185 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 54553 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 441 حالة وفاة.

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4 مدن سعودية تسجل 1220 إصابة جديدة بـ"كورونا".. الرياض 611 حالة
سبق

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1644 حالة.

وتوزعت الـ1220 حالة على: الرياض 611، وجدة 360، ومكة 148، والدمام 101 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 80185 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 54553 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 441 حالة وفاة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
03:48 PM

4 مدن سعودية تسجل 1220 إصابة جديدة بـ"كورونا".. الرياض 611 حالة

من 1644 حالة جديدة أعلن عنها اليوم ليصل إجمالي المصابين لـ80185

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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6,643

سجلت "مكة المكرمة، والرياض، وجدة، والدمام" 1220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، من بين الحالات التي أعلنت عنها وزارة الصحة هذا اليوم، والبالغ عددها 1644 حالة.

وتوزعت الـ1220 حالة على: الرياض 611، وجدة 360، ومكة 148، والدمام 101 حالة. فيما توزعت باقي الحالات على باقي مدن ومحافظات المملكة.

وبحسب موقع وزارة الصحة، فقد سجلت المملكة اليوم 1644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة هذا اليوم.

ووصل إجمالي الحالات حتى الآن 80185 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 54553 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 441 حالة وفاة.

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