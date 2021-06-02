عدو البشرية.. إجمالي الإصابات حول العالم تتخطى 171 مليونًا

تصدرت الولايات المتحدة الدول من حيث عدد الإصابات تليها الهند

أظهرت بيانات مجمعة، أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم، ارتفع لنحو 171.2 مليونًا حتى صباح اليوم الأربعاء؛ فيما وصل عدد جرعات اللقاحات المعطاة حول العالم إلى نحو 1.95 مليار جرعة.

كما أظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 171 مليونًا و184 ألف حالة، وارتفع إجمالي الوفيات لثلاثة ملايين و565 ألف حالة.

وفيما يتعلق بإعطاء اللقاحات، كشفت البيانات المجمعة لوكالة "بلومبرج" للأنباء، عن إعطاء نحو مليار و947 مليون جرعة من اللقاحات المضادة للفيروس حول العالم.

تَصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا والأرجنتين وألمانيا وإسبانيا وكولومبيا وإيران وبولندا والمكسيك. وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة والمكسيك وتركيا وإندونيسيا وكندا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان.