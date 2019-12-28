مسؤول أمريكي كبير: إيران قد تقوم بأعمال استفزازية في الشرق الأوسط

"مودلي": ليس هناك تغير في توجه قيادة طهران إلا إذا تغير النظام هناك

قال توماس مودلي القائم بأعمال وزير البحرية الأمريكي: إن إيران قد تقوم ”بأعمال استفزازية“ في مضيق هرمز وأماكن أخرى في المنطقة في المستقبل على الرغم من فترة هدوء نسبي.

وتصاعد التوتر في الخليج منذ هجمات في الصيف على ناقلات نفط؛ منها هجوم وقع قبالة ساحل الإمارات، وهجوم كبير على منشأتَي نفط في السعودية. وتتهم واشنطن إيران بالمسؤولية عن هذه الهجمات.

وقال مودلي لـ"رويترز": ”أعتقد أنهم سيواصلون القيام بأعمال استفزازية هناك.. وأعتقد أنهم سيتحينون كل فرصة ليفعلوا ذلك“ دون أن يفصح عن تفاصيل أو إطار زمني.

وأضاف ”ليس هناك ما يؤشر لي على أن هناك تغيرًا في توجه القيادة قد ينبئ بأنهم سيتوقّفون عما كانوا يفعلونه.. إلا إذا تغير النظام هناك“.

وأرسلت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) نحو 14 ألف جندي إضافي إلى المنطقة لردع إيران منذ مايو بما يشمل حاملة طائرات.

وأشار مودلي إلى أن ردود الفعل الأمريكية على سلوكيات إيران قد تشتت انتباه وزارة الدفاع بعيدًا عن أولويات مثل التصدي للصين.

وقال: ”مع قيامهم بأعمال ضارة هناك.. رد فعلنا هو إرسال حاملة طائرات إلى هناك لعشرة أشهر.. ماذا يفعل ذلك بالنسبة لجاهزية حاملة الطائرات؟ هذا يقلل من جاهزيتها كلما طالت فترة بقائها هناك“.