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انتشار كثيف للجيش السوداني في ذكرى الاعتصام ضد "البشير"

نفى اعتزامه الانقلاب على "المجلس الانتقالي"

نشر الجيش السوداني اليوم (الاثنين)، جنودًا وسيارات محمّلة بالأسلحة الثقيلة حول مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام، الذي قام به آلاف السودانيين في المكان للمطالبة برحيل الرئيس السابق عمر البشير.

وأغلقت القوات المسلحة السودانية كل الطرق المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع، الذي يضم أيضًا قيادة الجيش بآليات وجنود، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووضع الجيش على بعض الطرق حواجز أسمنتية وأسلاكًا شائكة.

ونفى الجيش السوداني تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام أمس عن "محاولة انقلاب" على السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس السيادي المكون من مدنيين وعسكريين، الذي يدير البلاد لفترة انتقالية.

وكان محيط مقر قيادة الجيش السوداني مركز اعتصام السودانيين في السادس من إبريل 2019 ضد نظام "البشير" استكمالاً لثورتهم التي انطلقت في ديسمبر بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بسبب الغلاء والمعاناة الاقتصادية.

الجيش السوداني الرئيس السوداني السابق عمر البشير

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انتشار كثيف للجيش السوداني في ذكرى الاعتصام ضد "البشير"
سبق

نشر الجيش السوداني اليوم (الاثنين)، جنودًا وسيارات محمّلة بالأسلحة الثقيلة حول مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام، الذي قام به آلاف السودانيين في المكان للمطالبة برحيل الرئيس السابق عمر البشير.

وأغلقت القوات المسلحة السودانية كل الطرق المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع، الذي يضم أيضًا قيادة الجيش بآليات وجنود، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووضع الجيش على بعض الطرق حواجز أسمنتية وأسلاكًا شائكة.

ونفى الجيش السوداني تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام أمس عن "محاولة انقلاب" على السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس السيادي المكون من مدنيين وعسكريين، الذي يدير البلاد لفترة انتقالية.

وكان محيط مقر قيادة الجيش السوداني مركز اعتصام السودانيين في السادس من إبريل 2019 ضد نظام "البشير" استكمالاً لثورتهم التي انطلقت في ديسمبر بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بسبب الغلاء والمعاناة الاقتصادية.

06 إبريل 2020 - 13 شعبان 1441
09:18 PM

انتشار كثيف للجيش السوداني في ذكرى الاعتصام ضد "البشير"

نفى اعتزامه الانقلاب على "المجلس الانتقالي"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشر الجيش السوداني اليوم (الاثنين)، جنودًا وسيارات محمّلة بالأسلحة الثقيلة حول مقر وزارة الدفاع في وسط الخرطوم، بالتزامن مع الذكرى الأولى للاعتصام، الذي قام به آلاف السودانيين في المكان للمطالبة برحيل الرئيس السابق عمر البشير.

وأغلقت القوات المسلحة السودانية كل الطرق المؤدية إلى مقر وزارة الدفاع، الذي يضم أيضًا قيادة الجيش بآليات وجنود، وفقًا لـ"فرانس 24".

ووضع الجيش على بعض الطرق حواجز أسمنتية وأسلاكًا شائكة.

ونفى الجيش السوداني تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام أمس عن "محاولة انقلاب" على السلطة الانتقالية الممثلة بالمجلس السيادي المكون من مدنيين وعسكريين، الذي يدير البلاد لفترة انتقالية.

وكان محيط مقر قيادة الجيش السوداني مركز اعتصام السودانيين في السادس من إبريل 2019 ضد نظام "البشير" استكمالاً لثورتهم التي انطلقت في ديسمبر بقيادة ائتلاف قوى الحرية والتغيير المعارض بسبب الغلاء والمعاناة الاقتصادية.

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