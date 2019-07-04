النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"

طوّرت هذا العام الخدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج

أطلقت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"؛ من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخُصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج؛ حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة؛ علمًا بأنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز؛ فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"
سبق

أطلقت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"؛ من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخُصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج؛ حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة؛ علمًا بأنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز؛ فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:04 AM
اخر تعديل
04 يوليو 2019 - 1 ذو القعدة 1440
08:48 AM

وزارة الحج تطلق المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"

طوّرت هذا العام الخدمة للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
984

أطلقت وزارة الحج والعمرة -قبل قليل- المرحلة الثانية من "المسار الإلكتروني لحجاج الداخل"؛ من خلال استخدام الرابط الإلكتروني الذي يهدف إلى استعراض البرامج والباقات المقدمة لـ230 ألف حاج وحاجة من المواطنين والمقيمين عبر 190 شركة ومؤسسة لحجاج الداخل.

وخُصصت هذه المرحلة لتسجيل بيانات الحجاج واختيار البرنامج المفضل للحاج؛ حيث سيتم فيها تنفيذ الحجز الفعلي على برامج الخدمة المعروضة في المسار، وستتاح الاستفادة من كامل الخدمات المتوافرة في البوابة حتى اليوم السابع من شهر ذي الحجة؛ علمًا بأنه حتى يتمكن زائر البوابة من إتمام الحجز؛ فإنه غير ملزم بأن يكون قد سبق له الدخول في المرحلة الأولى، التي انطلقت بتاريخ 15/ 9/1440هـ، وكانت مخصصة للتعريف بالبرامج والباقات يوم الخميس ١ ذو القعدة، والمخصصة لإتمام إجراءات الحجز واختيار مقدم الخدمة، من خلال رابط البوابة الإلكترونية.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت، أن وزارة الداخلية طوّرت هذا العام الخدمة الإلكترونية للحصول على تصريح الحج للمواطنين والمقيمين الراغبين في الاستثناء لتكرار الحج.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,418
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,822
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,375

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

فقر الدم في بنوك الدم. !.

فقر الدم في بنوك الدم. !.

عبدالغني الشيخ
متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

متنزهات الباحة الجديدة مفخرة .. ولكن!

صالح مطر الغامدي
الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

الطلاق.. قضية أمام الجهات العليا!

صالح المسلّم
نجحنا ولكن!

نجحنا ولكن!

سلطان رديف
الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة