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"الكبيري" يترأس اجتماع مجلس كليات "الأفلاج" ويطلع على برامج اليوم الوطني

لمناقشة طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز

ترأس مشرف كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، مسفر الكبيري، الاجتماع الثاني لمجلس كلية العلوم والدراسات الإنسانية؛ لمناقشة طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز، كما استعرض "الكبيري" برامج احتفال الكليات باليوم الوطني 89 .

وعقدت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج أمس الاثنين، الاجتماع الثاني وذلك بحضور وكيل الكلية إبراهيم الأسمري، وأعضاء المجلس، استعرض خلاله "الكبيري" طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز البحثي والساعات الإضافية.

وناقش كذلك عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كما أكد الاهتمام بسير العملية التعليمية والتربوية، مشيدًا في ختام الاجتماع بالجهود المبذولة طيلة فترة التسجيل.

وفي شأن آخر، استعرض المشرف على كليات الأفلاج مسفر الكبيري، مع عدد من الأقسام بالكليات اليوم الثلاثاء، البرامج المعدة للاحتفال بهذه المناسبة وخطة التجهيزات.

وأكد "الكبيري"، إظهار هذه المناسبة بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها، وأن يبرز أهمية اليوم الوطني لدى النشء وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج المنفذة .

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"الكبيري" يترأس اجتماع مجلس كليات "الأفلاج" ويطلع على برامج اليوم الوطني
سبق

ترأس مشرف كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، مسفر الكبيري، الاجتماع الثاني لمجلس كلية العلوم والدراسات الإنسانية؛ لمناقشة طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز، كما استعرض "الكبيري" برامج احتفال الكليات باليوم الوطني 89 .

وعقدت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج أمس الاثنين، الاجتماع الثاني وذلك بحضور وكيل الكلية إبراهيم الأسمري، وأعضاء المجلس، استعرض خلاله "الكبيري" طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز البحثي والساعات الإضافية.

وناقش كذلك عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كما أكد الاهتمام بسير العملية التعليمية والتربوية، مشيدًا في ختام الاجتماع بالجهود المبذولة طيلة فترة التسجيل.

وفي شأن آخر، استعرض المشرف على كليات الأفلاج مسفر الكبيري، مع عدد من الأقسام بالكليات اليوم الثلاثاء، البرامج المعدة للاحتفال بهذه المناسبة وخطة التجهيزات.

وأكد "الكبيري"، إظهار هذه المناسبة بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها، وأن يبرز أهمية اليوم الوطني لدى النشء وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج المنفذة .

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:09 PM

"الكبيري" يترأس اجتماع مجلس كليات "الأفلاج" ويطلع على برامج اليوم الوطني

لمناقشة طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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ترأس مشرف كليات جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز في الأفلاج، مسفر الكبيري، الاجتماع الثاني لمجلس كلية العلوم والدراسات الإنسانية؛ لمناقشة طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز، كما استعرض "الكبيري" برامج احتفال الكليات باليوم الوطني 89 .

وعقدت كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج أمس الاثنين، الاجتماع الثاني وذلك بحضور وكيل الكلية إبراهيم الأسمري، وأعضاء المجلس، استعرض خلاله "الكبيري" طلبات الموافقة على الابتعاث والتميز البحثي والساعات الإضافية.

وناقش كذلك عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، كما أكد الاهتمام بسير العملية التعليمية والتربوية، مشيدًا في ختام الاجتماع بالجهود المبذولة طيلة فترة التسجيل.

وفي شأن آخر، استعرض المشرف على كليات الأفلاج مسفر الكبيري، مع عدد من الأقسام بالكليات اليوم الثلاثاء، البرامج المعدة للاحتفال بهذه المناسبة وخطة التجهيزات.

وأكد "الكبيري"، إظهار هذه المناسبة بما يتناسب مع أهميتها ومكانتها، وأن يبرز أهمية اليوم الوطني لدى النشء وتعزيز القيم الوطنية من خلال البرامج المنفذة .

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