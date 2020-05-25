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العمرو يؤكّد جاهزية وتكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر بمكة والمدينة

دعم وحدات وفرق الدفاع المدني بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية

أكّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ تكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر من رمضان وخلال أيام عيد الفطر، مبيناً جاهزية جميع قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان للتعامل مع جميع المخاطر الافتراضية المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الفريق العمرو؛ أنه تم دعم وحدات وفرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وكذلك زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام المنتشرة بصحن الطواف والمسعى ومداخل الحرم والساحات المحيطة به للتحرك السريع في مساعدة المعتمرين والمصلين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الإعياء أو الزحام في بعض المواقع، ونشر عدد كبير من الآليات والمعدات في جميع أحياء العاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الدراجات النارية المجهزة للتدخل السريع في مباشرة البلاغات عن الحوادث، إضافة إلى جانب تكثيف أعمال المسح الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين .

ولفت الفريق العمرو؛ إلى أن الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان تشمل تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لشبكة الأنفاق بالعاصمة المقدسة ورصد أي مخاطر تهدد السلامة العامة والناجمة عن زيادة عدد المركبات والحافلات والسيارات التي تقل المعتمرين والمصلين وتمركز عدد من وحدات الإطفاء والانقاذ في عدد من المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المعتمرين بالعاصمة المقدّسة، وكذلك المواقع المزدحمة بالمركبات للتحرك السريع في حالات الطوارئ، إضافة إلى تكثيف عمل مراكز ووحدات الدفاع المدني الموسمية على جميع طرق وصول المعتمرين والزوار للعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة على مدار الساعة.

وأكد أن الدفاع المدني يحرص على استخدام التقنية في ايصال رسائله التوعوية والارشادية وذلك من خلال استخدام رسائل الـ sms وتطبيقات الأجهزة الذكية والشاشات التلفزيونية والنقطية المنتشرة حول الحرم في تنظيم تفويج المعتمرين للحرم لتجنب مخاطر الزحام الشديد في حال امتلاء صحن الطواف والمسعى وما قد ينتج عنها من حالات إعياء او إجهاد للحد من المخاطر لا سمح الله.

وثمّن الفريق العمرو؛ تكامل جهود الدفاع المدني مع كل الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المعتمرين والزوّار من المخاطر المحتملة، حيث يوجد تنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة، والتنسيق المتواصل فيما بين الجهات المعنية، كما أن التعاون مستمر بين مؤسسات العمرة وإدارات منشآت اسكان المعتمرين والزوار مع الدفاع المدني في تنفيذ اشتراطات السلامة.

وأشاد الفريق العمرو؛ بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات ضمن منظومة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني يشاركون تطوعاً جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدّسة والحـرم المكي الشريف، إذ يسهمون في تقديم الخدمة للمعتمرين والمعتمرات والزوّار وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سلامتهم في أثناء تأديتهم مناسك العمرة وصـلاة التراويح والصلوات الخمس على مدار الساعة بالحـرم المكي الشريف، معرباً عن ثقته بقدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوّار خلال العشر الأواخر وطوال أيام عيد الفطر المبارك من أجل موسم عمرة ناجح وخالٍ من الحوادث، بمشيئة الله تعالى.

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العمرو يؤكّد جاهزية وتكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر بمكة والمدينة
سبق

أكّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ تكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر من رمضان وخلال أيام عيد الفطر، مبيناً جاهزية جميع قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان للتعامل مع جميع المخاطر الافتراضية المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الفريق العمرو؛ أنه تم دعم وحدات وفرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وكذلك زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام المنتشرة بصحن الطواف والمسعى ومداخل الحرم والساحات المحيطة به للتحرك السريع في مساعدة المعتمرين والمصلين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الإعياء أو الزحام في بعض المواقع، ونشر عدد كبير من الآليات والمعدات في جميع أحياء العاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الدراجات النارية المجهزة للتدخل السريع في مباشرة البلاغات عن الحوادث، إضافة إلى جانب تكثيف أعمال المسح الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين .

ولفت الفريق العمرو؛ إلى أن الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان تشمل تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لشبكة الأنفاق بالعاصمة المقدسة ورصد أي مخاطر تهدد السلامة العامة والناجمة عن زيادة عدد المركبات والحافلات والسيارات التي تقل المعتمرين والمصلين وتمركز عدد من وحدات الإطفاء والانقاذ في عدد من المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المعتمرين بالعاصمة المقدّسة، وكذلك المواقع المزدحمة بالمركبات للتحرك السريع في حالات الطوارئ، إضافة إلى تكثيف عمل مراكز ووحدات الدفاع المدني الموسمية على جميع طرق وصول المعتمرين والزوار للعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة على مدار الساعة.

وأكد أن الدفاع المدني يحرص على استخدام التقنية في ايصال رسائله التوعوية والارشادية وذلك من خلال استخدام رسائل الـ sms وتطبيقات الأجهزة الذكية والشاشات التلفزيونية والنقطية المنتشرة حول الحرم في تنظيم تفويج المعتمرين للحرم لتجنب مخاطر الزحام الشديد في حال امتلاء صحن الطواف والمسعى وما قد ينتج عنها من حالات إعياء او إجهاد للحد من المخاطر لا سمح الله.

وثمّن الفريق العمرو؛ تكامل جهود الدفاع المدني مع كل الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المعتمرين والزوّار من المخاطر المحتملة، حيث يوجد تنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة، والتنسيق المتواصل فيما بين الجهات المعنية، كما أن التعاون مستمر بين مؤسسات العمرة وإدارات منشآت اسكان المعتمرين والزوار مع الدفاع المدني في تنفيذ اشتراطات السلامة.

وأشاد الفريق العمرو؛ بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات ضمن منظومة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني يشاركون تطوعاً جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدّسة والحـرم المكي الشريف، إذ يسهمون في تقديم الخدمة للمعتمرين والمعتمرات والزوّار وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سلامتهم في أثناء تأديتهم مناسك العمرة وصـلاة التراويح والصلوات الخمس على مدار الساعة بالحـرم المكي الشريف، معرباً عن ثقته بقدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوّار خلال العشر الأواخر وطوال أيام عيد الفطر المبارك من أجل موسم عمرة ناجح وخالٍ من الحوادث، بمشيئة الله تعالى.

25 مايو 2019 - 20 رمضان 1440
12:50 PM

العمرو يؤكّد جاهزية وتكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر بمكة والمدينة

دعم وحدات وفرق الدفاع المدني بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أكّد مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو؛ تكامل الاستعدادات خلال العشر الأواخر من رمضان وخلال أيام عيد الفطر، مبيناً جاهزية جميع قوات الدفاع المدني المشاركة في تنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان للتعامل مع جميع المخاطر الافتراضية المرتبطة بزيادة أعداد المعتمرين وزوار المسجد النبوي الشريف.

وأوضح الفريق العمرو؛ أنه تم دعم وحدات وفرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدّسة بكل ما يلزم من القوى البشرية والآلية والفنية حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وكذلك زيادة عدد نقاط تمركز قوة الدفاع المدني بالمسجد الحرام المنتشرة بصحن الطواف والمسعى ومداخل الحرم والساحات المحيطة به للتحرك السريع في مساعدة المعتمرين والمصلين الذين يتعرضون لأي حالات صحية طارئة بسبب الإجهاد أو الإعياء أو الزحام في بعض المواقع، ونشر عدد كبير من الآليات والمعدات في جميع أحياء العاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة لأعمال الإطفاء والإنقاذ والإسعاف وفرق الدراجات النارية المجهزة للتدخل السريع في مباشرة البلاغات عن الحوادث، إضافة إلى جانب تكثيف أعمال المسح الوقائي لجميع المنشآت المصرح لها بإسكان المعتمرين .

ولفت الفريق العمرو؛ إلى أن الاستعدادات للعشر الأواخر من رمضان تشمل تكثيف أعمال الرصد والمتابعة لشبكة الأنفاق بالعاصمة المقدسة ورصد أي مخاطر تهدد السلامة العامة والناجمة عن زيادة عدد المركبات والحافلات والسيارات التي تقل المعتمرين والمصلين وتمركز عدد من وحدات الإطفاء والانقاذ في عدد من المواقع التي تشهد كثافة في أعداد المعتمرين بالعاصمة المقدّسة، وكذلك المواقع المزدحمة بالمركبات للتحرك السريع في حالات الطوارئ، إضافة إلى تكثيف عمل مراكز ووحدات الدفاع المدني الموسمية على جميع طرق وصول المعتمرين والزوار للعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة على مدار الساعة.

وأكد أن الدفاع المدني يحرص على استخدام التقنية في ايصال رسائله التوعوية والارشادية وذلك من خلال استخدام رسائل الـ sms وتطبيقات الأجهزة الذكية والشاشات التلفزيونية والنقطية المنتشرة حول الحرم في تنظيم تفويج المعتمرين للحرم لتجنب مخاطر الزحام الشديد في حال امتلاء صحن الطواف والمسعى وما قد ينتج عنها من حالات إعياء او إجهاد للحد من المخاطر لا سمح الله.

وثمّن الفريق العمرو؛ تكامل جهود الدفاع المدني مع كل الجهات المعنية بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ برمضان، واتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المعتمرين والزوّار من المخاطر المحتملة، حيث يوجد تنسيق مع جميع الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدّسة والمدينة المنوّرة، والتنسيق المتواصل فيما بين الجهات المعنية، كما أن التعاون مستمر بين مؤسسات العمرة وإدارات منشآت اسكان المعتمرين والزوار مع الدفاع المدني في تنفيذ اشتراطات السلامة.

وأشاد الفريق العمرو؛ بمشاركة عدد من المتطوعين والمتطوعات ضمن منظومة المتطوعين في أعمال الدفاع المدني يشاركون تطوعاً جنباً إلى جنب مع رجال الدفاع المدني في العاصمة المقدّسة والحـرم المكي الشريف، إذ يسهمون في تقديم الخدمة للمعتمرين والمعتمرات والزوّار وتقديم كل ما من شأنه أن يحافظ على سلامتهم في أثناء تأديتهم مناسك العمرة وصـلاة التراويح والصلوات الخمس على مدار الساعة بالحـرم المكي الشريف، معرباً عن ثقته بقدرات رجال الدفاع المدني واستشعارهم المسؤولية المنوطة بهم في الحفاظ على سلامة المعتمرين والزوّار خلال العشر الأواخر وطوال أيام عيد الفطر المبارك من أجل موسم عمرة ناجح وخالٍ من الحوادث، بمشيئة الله تعالى.

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