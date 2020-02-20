حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن
والشرطة تعتقل مشتبهًا به
اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-02-20
اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".
20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
07:37 PM
اخر تعديل
21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:03 AM
حادث طعن داخل المسجد المركزي بشمال لندن
والشرطة تعتقل مشتبهًا به
اعتقلت الشرطة البريطانية مشتبهًا به في ارتكاب حادث طعن داخل مسجد في لندن.
وقالت الشرطة في بيان: إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى، وقُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".
وأضافت الشرطة البريطانية: أن "رجلًا في السبعين من عمره تعرض للطعن في مسجد شمال لندن، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر".