أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.
"الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.
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"الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجرانصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-05-30
30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
10:39 PM
"الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران
أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.
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