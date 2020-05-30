"الدوسري" مديرًا لفرع الموارد البشرية بنجران

أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، قرارًا بتكليف عبدالله بن محمد الدوسري مديرًا عامًا لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران . وأعرب "الدوسري" عن شكره وتقديره لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مثمنًا هذه الثقة التي ستكون دافعًا للاستمرار في تحقيق الأهداف والتطلعات المأمولة.