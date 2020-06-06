النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"قوميز" يستعيد ذكريات التتويج بلقب دوري الأبطال.. وجماهير الهلال تتفاعل

قال إن الصورة أبلغ من الكلمات.. وإن آسيا ليست حلمًا

واصل النجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال السعودي، استعادة ذكريات تألقه برفقة فريقه في دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة، التي تمكّن فيها الهلال من التتويج باللقب القاري الثالث في مشواره بالبطولة.

ونشر اللاعب الفرنسي فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لأبرز لحظات الفريق بالمسابقة الآسيوية، وفرحته وفرحة زملائه كذلك، واحتفالات جميع الهلاليين بالانتصارات داخل وخارج الملعب.

وأرفق أفضل لاعب وهداف تلك البطولة مع الفيديو عبارة "الصورة أبلغ من الكلمات". وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من جماهير الهلال حاصدًا أكثر من 160 ألف مشاهدة إلى الآن.

كما تضمن الفيديو تقليد الجماهير احتفاله الشهير، والتتويج باللقب، والفرحة الهستيرية في سايتاما والدرعية، وقوله: "آسيا ليست حلمًا.. أصبحت حقيقة الآن".

دوري أبطال آسيا الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
"قوميز" يستعيد ذكريات التتويج بلقب دوري الأبطال.. وجماهير الهلال تتفاعل
سبق

واصل النجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال السعودي، استعادة ذكريات تألقه برفقة فريقه في دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة، التي تمكّن فيها الهلال من التتويج باللقب القاري الثالث في مشواره بالبطولة.

ونشر اللاعب الفرنسي فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لأبرز لحظات الفريق بالمسابقة الآسيوية، وفرحته وفرحة زملائه كذلك، واحتفالات جميع الهلاليين بالانتصارات داخل وخارج الملعب.

وأرفق أفضل لاعب وهداف تلك البطولة مع الفيديو عبارة "الصورة أبلغ من الكلمات". وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من جماهير الهلال حاصدًا أكثر من 160 ألف مشاهدة إلى الآن.

كما تضمن الفيديو تقليد الجماهير احتفاله الشهير، والتتويج باللقب، والفرحة الهستيرية في سايتاما والدرعية، وقوله: "آسيا ليست حلمًا.. أصبحت حقيقة الآن".

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
08:44 PM

"قوميز" يستعيد ذكريات التتويج بلقب دوري الأبطال.. وجماهير الهلال تتفاعل

قال إن الصورة أبلغ من الكلمات.. وإن آسيا ليست حلمًا

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
448

واصل النجم الفرنسي بافيتيمبي قوميز، مهاجم الهلال السعودي، استعادة ذكريات تألقه برفقة فريقه في دوري أبطال آسيا بالنسخة الأخيرة، التي تمكّن فيها الهلال من التتويج باللقب القاري الثالث في مشواره بالبطولة.

ونشر اللاعب الفرنسي فيديو على حسابه الشخصي على موقع "تويتر" لأبرز لحظات الفريق بالمسابقة الآسيوية، وفرحته وفرحة زملائه كذلك، واحتفالات جميع الهلاليين بالانتصارات داخل وخارج الملعب.

وأرفق أفضل لاعب وهداف تلك البطولة مع الفيديو عبارة "الصورة أبلغ من الكلمات". وقد لاقى الفيديو تفاعلاً كبيرًا من جماهير الهلال حاصدًا أكثر من 160 ألف مشاهدة إلى الآن.

كما تضمن الفيديو تقليد الجماهير احتفاله الشهير، والتتويج باللقب، والفرحة الهستيرية في سايتاما والدرعية، وقوله: "آسيا ليست حلمًا.. أصبحت حقيقة الآن".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,880
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,312
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,291
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,937

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة