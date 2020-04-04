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"الصحة" تعلن تسجيل 140 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وعدد المتعافين يرتفع إلى 420

بريطانيا: ارتفاع قياسي في حصيلة ضحايا كورونا.. أكثر من 700 وفاة خلال يوم

زيادة الإصابات المسجلة من 38168 إلى 41903 حالة

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا ارتفاعًا حادًا بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام أربعة آلاف شخص.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالات جديدة، من 3605 حتى 4313.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

بريطانيا فيروس كورونا الجديد

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بريطانيا: ارتفاع قياسي في حصيلة ضحايا كورونا.. أكثر من 700 وفاة خلال يوم
سبق

شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا ارتفاعًا حادًا بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام أربعة آلاف شخص.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالات جديدة، من 3605 حتى 4313.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
04:53 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
05:09 PM

بريطانيا: ارتفاع قياسي في حصيلة ضحايا كورونا.. أكثر من 700 وفاة خلال يوم

زيادة الإصابات المسجلة من 38168 إلى 41903 حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت حصيلة ضحايا فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في بريطانيا ارتفاعًا حادًا بمقدار نحو 20% خلال آخر 24 ساعة، وتجاوز المجموع العام أربعة آلاف شخص.
وأكدت وزارة الصحة في تقريرها اليومي أن حصيلة الوفيات بسبب كورونا في المملكة المتحدة ارتفعت منذ أمس بـ708 حالات جديدة، من 3605 حتى 4313.

وارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في بريطانيا خلال آخر 24 ساعة من 38168 حتى 41903 حالة.

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