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لليوم الثاني.. الضباب يخيّم على الباحة

المرور يدعو لاستعمال الأضواء التحذيرية

تشهد "الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق"، لليوم الثاني على التوالي؛ حالة ضباب تسبّبت في تدني مدى الرؤية.

وناشد مرور منطقة الباحة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، واستعمال الأضواء التحذيرية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ تماشيًا مع التوجيهات.

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لليوم الثاني.. الضباب يخيّم على الباحة
سبق

تشهد "الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق"، لليوم الثاني على التوالي؛ حالة ضباب تسبّبت في تدني مدى الرؤية.

وناشد مرور منطقة الباحة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، واستعمال الأضواء التحذيرية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ تماشيًا مع التوجيهات.

19 مارس 2020 - 24 رجب 1441
05:46 PM

لليوم الثاني.. الضباب يخيّم على الباحة

المرور يدعو لاستعمال الأضواء التحذيرية

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أحمد العبدالله - الباحة
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1,165

تشهد "الباحة وطريق بلجرشي والطريق السياحي باتجاه محافظة المندق"، لليوم الثاني على التوالي؛ حالة ضباب تسبّبت في تدني مدى الرؤية.

وناشد مرور منطقة الباحة قائدي المركبات توخي الحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، واستعمال الأضواء التحذيرية وعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى؛ تماشيًا مع التوجيهات.

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