الفلكي هندي لـ"سبق": غدًا يصدح الأذان بمكة والمدينة في التوقيت نفسه

قال إن ذلك يحدث في اعتدالين فقط وتزامنًا مع نهاية الشتاء وبداية الربيع

أوضح الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء؛ أن الشمس تشرق يوم غدٍ الجمعة 25 رجب 1441هـ عن منطقة الشرق الجغرافي تمامًا؛ إيذانًا بنهاية فصل الشتاء الذي تكون فيه مشارق الشمس جهة الجنوب الشرقي.

وفي التفاصيل، قال "هندي" لـ"سبق": "إن ميلان الشمس يؤدي لتعاقب فصول السنة المناخية؛ فتتغير درجات الحرارة وفق ميل أشعة الشمس على سطح الأرض، ويصادف غدًا انتصاف رحلة الشمس من الجنوب إلى الشمال فتكون متعامدة على خط الاستواء، ويسمى ذلك اليوم بـ"الاعتدال الربيعي".

وأضاف: في يوم الاعتدال الربيعي 20 مارس، تشرق الشمس من نقطة الشرق تمامًا وتغيب في نقطة الغرب تمامًا؛ حيث يمكن الاستفادة من الظاهرة بتحديد نقطتي الشرق والغرب الجغرافيتين بدقة وبسهولة، وتنتهي الليالي الطويلة في النصف الشمالي للكرة، كما تنتهي ليلة القطب الشمالي التي بدأت قبل ستة شهور ليكمل النهار بقية السنة، كما يتساوى طول النهار بالليل على كافة بقاع الأرض بشكلٍ عام، ويبدأ من اليوم التالي الاثنين النهار بالزيادة على حساب الليل.

وأشار إلى بعض خصائص هذا اليوم؛ ومنها: تزامن الصلوات الخمس مع المدن التي تقع على خط طول واحد؛ فمثلاً نجد الأذان يصدح في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة تقريبًا في التوقيت نفسه، وكذلك بغداد وصنعاء، وبالمثل أي مدينتين لهما نفس خط الطول، وهذا لا يتحقق إلا في الاعتدالين فقط.

وبين أنه يقال: نهاية الشتاء فلكيًّا كتوقيت عام على النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ولكن في الواقع ينتهي الشتاء على كل منطقة بتوقيت مختلف حسب موقعها؛ فمثلاً ينتهي الشتاء على الجزيرة العربية من بداية شهر مارس، وهذه الفترة كما يصفها خبراء الطقس بفترة التقلب بين الفصول، وهي تكون متفاوتة في درجات الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.

وختم الفلكي "هندي" حديثه بأنه ومع نهاية فصل الشتاء ندخل في فصل الربيع، والذي يستمر فلكيًّا قرابة ثلاثة أشهر أيضًا حتى نهاية شهر شوال القادم بإذن الله.