تركي آل الشيخ يطلق مسابقة "الفاروق".. سباحة ورماية وركوب خيل

لإحياء وصية عمر بن الخطاب.. أكثر من نصف مليون ريال لكل تحدٍّ

أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن إطلاق مسابقة الفاروق، وهي إحدى مبادرات الهيئة التي تهدف إلى إحياء وصية الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قال: "علّموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل".

وتأتي هذه المسابقة تحفيزًا للمواطنين الهواة على المشاركة بمهاراتهم في السباحة الحرة والرماية بالقوس والسهم والفروسية؛ للمنافسة والفوز بجوائز يصل مجموعها إلى أكثر من نصف مليون ريال لكل تحدٍّ.

وتتكون المسابقة من أربع مراحل، الأولى التي أطلقت اليوم وتستمر حتى الـ15 من شهر أكتوبر المقبل، ويتم فيها استقبال المشاركات بالتسجيل في أحد التحديات المطروحة، أما المرحلة الثانية ففيها يتم استبعاد المشاركات التي لا تنطبق عليها معايير المشاركة والتسجيل، وتبدأ من 16 أكتوبر حتى 14 نوفمبر.

وتُعنى المرحلة الثالثة بالأداء الحي والتحكيم، وتبدأ من 15 نوفمبر ولمدة عشرة أيام، يستعرض فيها المرشحون مهاراتهم في منافسة تفاعلية بحضور عدد من المحكمين في كل تحدٍّ لتقييم أدائهم.

وختامًا مرحلة إعلان الفائزين في الـ25 من نوفمبر؛ حيث سيعلن عن جميع الفائزين في التحديات الثلاثة؛ فيما ستكون النصف مليون ريال موزعة على الـ10 الفائزين في كل تحدٍّ على النحو التالي: المركز الأول 100 ألف ريال، المركز الثاني 50 ألف ريال، المركز الثالث 25 ألف ريال، المركز الرابع 6 آلاف ريال، المركز الخامس 5 آلاف ريال، ومن المركز السابع إلى العاشر 2500 ريال.

وللمشاركة في التحديات والاطلاع على الشروط وتفاصيل إضافية عن المسابقة، زيارة الموقع الإلكتروني المخصص لها https://alfarooqawards.com/، أو متابعة حساب المسابقة على "تويتر" alfarooqawards@.

يُذكر أن "آل الشيخ"، سبق أن أعلن عن إقامة المسابقة في مؤتمر إطلاق الاستراتيجية العامة للهيئة خلال شهر يناير الماضي، إضافة إلى العديد من المنافسات والفعاليات المميزة.