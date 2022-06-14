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"نشرة الإسكان": ارتفاع في معدل البناء خلال الربع الأول من 2020

استقرار في المؤشر القياسي العام لأسعار العقار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً

أصدرت وزارة الإسكان نشرة الإسكان الدورية الخاصة بالربع الأول من عام 2020، والتي تُعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.
واستعرض العدد تسجيل الربع الأول من عام 2020 ارتفاعاً في معدل النمو للوحدات السكنية التي تم بناؤها مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، في الوقت الذي شهد فيه القطاع العقاري استقراراً في المؤشر القياسي العام لأسعار العقار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً يعادل 1.2% فقط نتيجةً للأثر الإيجابي الذي حققته برامج الإسكان.
وارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الأول من عام 2020، حيث بلغت (85.928 وحدة)، وذلك بزيادة وصلت إلى (17.01%) مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجّل (73.434 وحدة)، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت (82.563 وحدة)، وذلك بزيادة (1.75%) مقارنة مع الربع الرابع لعام 2019 حيث كانت (81.146 وحدة).
كما تطرق الإصدار الحديث من النشرة إلى تسجيل بعض المدن اختلافاً طفيفاً في الإقبال على بعض الوحدات التي اكتمل بناؤها مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
كما أشار العدد إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار القطاع السكني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار خيار الأراضي بنسبة مماثلة قدرها 0.8%، في حين لوحظ استقراراً لأسعار الشقق وارتفاع في الرقم القياسي لأسعار خيار الفلل بنسبة 1.5% في الربع الأول لعام 2020 مقارنة بالربع الرابع لعام 2019.
يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافةً إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine .

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نشرة الإسكان": ارتفاع في معدل البناء خلال الربع الأول من 2020
سبق

أصدرت وزارة الإسكان نشرة الإسكان الدورية الخاصة بالربع الأول من عام 2020، والتي تُعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.
واستعرض العدد تسجيل الربع الأول من عام 2020 ارتفاعاً في معدل النمو للوحدات السكنية التي تم بناؤها مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، في الوقت الذي شهد فيه القطاع العقاري استقراراً في المؤشر القياسي العام لأسعار العقار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً يعادل 1.2% فقط نتيجةً للأثر الإيجابي الذي حققته برامج الإسكان.
وارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الأول من عام 2020، حيث بلغت (85.928 وحدة)، وذلك بزيادة وصلت إلى (17.01%) مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجّل (73.434 وحدة)، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت (82.563 وحدة)، وذلك بزيادة (1.75%) مقارنة مع الربع الرابع لعام 2019 حيث كانت (81.146 وحدة).
كما تطرق الإصدار الحديث من النشرة إلى تسجيل بعض المدن اختلافاً طفيفاً في الإقبال على بعض الوحدات التي اكتمل بناؤها مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
كما أشار العدد إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار القطاع السكني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار خيار الأراضي بنسبة مماثلة قدرها 0.8%، في حين لوحظ استقراراً لأسعار الشقق وارتفاع في الرقم القياسي لأسعار خيار الفلل بنسبة 1.5% في الربع الأول لعام 2020 مقارنة بالربع الرابع لعام 2019.
يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافةً إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine .

14 يونيو 2020 - 22 شوّال 1441
04:11 PM

"نشرة الإسكان": ارتفاع في معدل البناء خلال الربع الأول من 2020

استقرار في المؤشر القياسي العام لأسعار العقار مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصدرت وزارة الإسكان نشرة الإسكان الدورية الخاصة بالربع الأول من عام 2020، والتي تُعنى بآخر المستجدات المتعلقة بسوق الإسكان في المملكة، إضافةً إلى توفير البيانات والإحصاءات والمعلومات للمهتمين والمختصين بقطاع الإسكان، بالاعتماد على البيانات والمصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات ذات الصلة.
واستعرض العدد تسجيل الربع الأول من عام 2020 ارتفاعاً في معدل النمو للوحدات السكنية التي تم بناؤها مقارنة مع الربع الرابع من عام 2019، في الوقت الذي شهد فيه القطاع العقاري استقراراً في المؤشر القياسي العام لأسعار العقار، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً يعادل 1.2% فقط نتيجةً للأثر الإيجابي الذي حققته برامج الإسكان.
وارتفع عدد الوحدات السكنية التي بدأ بناؤها خلال الربع الأول من عام 2020، حيث بلغت (85.928 وحدة)، وذلك بزيادة وصلت إلى (17.01%) مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي الذي سجّل (73.434 وحدة)، كما ارتفع عدد الوحدات السكنية التي اكتمل بناؤها خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت (82.563 وحدة)، وذلك بزيادة (1.75%) مقارنة مع الربع الرابع لعام 2019 حيث كانت (81.146 وحدة).
كما تطرق الإصدار الحديث من النشرة إلى تسجيل بعض المدن اختلافاً طفيفاً في الإقبال على بعض الوحدات التي اكتمل بناؤها مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي.
كما أشار العدد إلى ارتفاع طفيف في مؤشر أسعار القطاع السكني خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 0.8% مقارنة مع الربع الأخير من عام 2019، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار خيار الأراضي بنسبة مماثلة قدرها 0.8%، في حين لوحظ استقراراً لأسعار الشقق وارتفاع في الرقم القياسي لأسعار خيار الفلل بنسبة 1.5% في الربع الأول لعام 2020 مقارنة بالربع الرابع لعام 2019.
يُذكر أن نشرة الإسكان تعتمد في مصادرها على بيانات وزارة الإسكان، إضافةً إلى المصادر الرسمية من الجهات الحكومية الأخرى والقطاعات الخاصة ذات العلاقة، ويمكن الاطلاع على تفاصيل النشرة من خلال الرابط https://www.housing.gov.sa/ar/periodical-magazine .

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