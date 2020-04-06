اختصاصية نفسية لـ"سبق": لنتصدى للشائعات ونبدد قلق الوالدين والأطفال تجاه "كورونا"

الحجر المنزلي فرصة حقيقية لمراجعة المسؤوليات الأسرية التي تعرّضت للإهمال والتسويف

أوصتْ الاختصاصية النفسية "أريج المعلّم" بضرورة عدم شعور الوالدين والأطفال بالقلق والخوف تجاه فيروس كورونا، وأن الحجر المنزلي هو الفرصة الحقيقية لمراجعة المسؤوليات الأسرية والمنزلية التي تعرّضت للإهمال والتسويف، كما شددت على أهمية الوعي الأسري والتصدي للشائعات التي تكثُر هذه الأيام وألا تسمح بدخولها للمنازل.

وتفصيلاً؛ قالت "المعلّم" لـ"سبق": "في البداية يحب أن نعلم جميعنا أن الحجر المنزلي لمصلحتنا وليس عقابًا أو وسيلة للتخويف أو الترهيب، وأننا سوف نستغل هذا الحجر في التقارب الأسري وترتيب أولياتنا وتنظيم حياتنا، ولأننا مع انشغالاتنا اليومية؛ أهملنا الكثير من المسؤوليات العائلية والمنزلية، والتنظيم بحد ذاته يُشعرنا بالراحة النفسية لأننا سنتخلّص من التراكمات الفوضوية التي كانت تصيبنا بالتوتر والقلق".

وأضافت: "نستطيع أن نجعل هذا الحجر وسيلة للترفيه، وعمل جدول فعاليات مُسلية للأسرة، وهذا بلا شك يُعد من التقارب والاستقرار الأسري الذي يجعلنا نعيش في دائرة السلام النفسي".

واتبعت "المعلّم": يجب علينا جميعًا أن نُحافظ على شعور الوالدين والأطفال، ولا نُصيبهم بالقلق تجاه جائحة كورونا، وذلك من خلال المعرفة العلمية التامة للفيروس، وطرق الوقاية منه، وذلك من خلال الحديث الإيجابي للوالدين عن الجهود المبذولة من قِبل الدولة، وتبسيط المعلومات للأطفال وتعليمهم وسائل الوقاية من المرض، وستُسهم هذه الخطوات بحول الله في إزالة القلق والخوف والتعامل بإيجابية.

وشددت "المعلم" على ضرورة تصدي الأسرة لمطلقي الشائعات وعدم تأثيرها على الأطفال وكبار السن، أو حتى اختراقنا للمنازل، وقالت إن هذه الخطوة تتطلّب أن يكون هناك تصحيح للمعلومات من خلال المواقع الرسمية، وتأكيد ضرورة عدم تصديق كل ما يتم تداوله ما لم يكن من مصدرٍ رسمي يزيد من ثقته، وليس بالضرورة أن يُلاحق أفراد العائلة كل ما تعج به المنصات الاجتماعية من معلومات عن جائحة كورونا، بل يجب التقيّد بالتعليمات الرسمية والتركيز على الاهتمامات والمهارات الشخصية وتطويرها هذه الفترة.





وأشارت بقولها: من الخطأ استغلال هذه الأيام بالسهر وضياع الوقت بالألعاب وانعزال الوالدين عن الأبناء، بل العكس من الضروري تعديل أسلوب الحياة واكتشاف مهارات جديدة وعمل جدول يومي للأبناء ما بين اللعب والقراءة وممارسة النشاطات الجماعية والاستفادة من هذه الأزمة وتحويلها إلى منفعة ونقول "رُب ضارة نافعة".