النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

78 يومًا بدايتها اليوم.. الزعاق: سنعيش الأيام الألطف في السنة

قال: سنودع الصيف إلى دخول رمضان ثم نبدأ نحس بحرارة الربيع

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه من اليوم سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق وعددها 78 يومًا.

وقال مفصلًا عبر حسابه في تويتر: نجم سهيل الأخير (13 يومًا)، والوسم (52 يومًا)، ونجم المربعانية الأول (13 يومًا).

وتابع: لن نشعر بالشتاء القارس إلا بعد هذه الأيام، وسنودع الصيف إلى دخول شهر رمضان، وحينذاك نبدأ نحس بحرارة الربيع.

الدكتور خالد الزعاق

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
78 يومًا بدايتها اليوم.. الزعاق: سنعيش الأيام الألطف في السنة
سبق

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه من اليوم سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق وعددها 78 يومًا.

وقال مفصلًا عبر حسابه في تويتر: نجم سهيل الأخير (13 يومًا)، والوسم (52 يومًا)، ونجم المربعانية الأول (13 يومًا).

وتابع: لن نشعر بالشتاء القارس إلا بعد هذه الأيام، وسنودع الصيف إلى دخول شهر رمضان، وحينذاك نبدأ نحس بحرارة الربيع.

30 سبتمبر 2020 - 13 صفر 1442
01:19 PM

78 يومًا بدايتها اليوم.. الزعاق: سنعيش الأيام الألطف في السنة

قال: سنودع الصيف إلى دخول رمضان ثم نبدأ نحس بحرارة الربيع

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
4,574

قال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق: إنه من اليوم سنعيش الأيام الألطف في السنة على الإطلاق وعددها 78 يومًا.

وقال مفصلًا عبر حسابه في تويتر: نجم سهيل الأخير (13 يومًا)، والوسم (52 يومًا)، ونجم المربعانية الأول (13 يومًا).

وتابع: لن نشعر بالشتاء القارس إلا بعد هذه الأيام، وسنودع الصيف إلى دخول شهر رمضان، وحينذاك نبدأ نحس بحرارة الربيع.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,478
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,268
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,972

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي
قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

قبل انتشار الموجة الثانية من كورونا..!

غسان محمد عسيلان
بلادنا ويومها الوطني المجيد

بلادنا ويومها الوطني المجيد

ماجد الحربي
موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

موضة "تأشيرة خادمة" للزواج

ابتسام منصور القحطاني
جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

جمهور "المشاهير" والمحتوى الهابط

عبدالغني الشيخ
دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

دوري أبطال آسيا.. نسخة من دورات الخليج!!

محمد الصيعري
تسعون عامًا من البناء والعطاء

تسعون عامًا من البناء والعطاء

صالح مطر الغامدي
كرفتة "المايسترو"

كرفتة "المايسترو"

أحمد عجب
ألمُك ليس سلعة..!

ألمُك ليس سلعة..!

أفنان آل زايد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة