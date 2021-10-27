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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة

بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لـ174 مليون سهم

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 38.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11807.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، وهرفي للأغذية، وبحر العرب، ووقت اللياقة، وساب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والجزيرة، وصادرات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.97% و 9.91%.

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، دار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، وكيان السعودية، والجزيرة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 39.01 نقطة ليقفل عند مستوى 23912.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1114 صفقة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة
سبق

‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 38.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11807.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، وهرفي للأغذية، وبحر العرب، ووقت اللياقة، وساب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والجزيرة، وصادرات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.97% و 9.91%.

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، دار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، وكيان السعودية، والجزيرة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 39.01 نقطة ليقفل عند مستوى 23912.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1114 صفقة.

27 أكتوبر 2021 - 21 ربيع الأول 1443
03:58 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 11807 نقطة

بتداولات بلغت 6 مليارات ريال لـ174 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 38.90 نقطة ليقفل عند مستوى 11807.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 27 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 170 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات السعودي الفرنسي، وهرفي للأغذية، وبحر العرب، ووقت اللياقة، وساب الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات بترو رابغ، وعذيب للاتصالات، وأميانتيت، والجزيرة، وصادرات، الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 3.97% و 9.91%.

فيما كانت أسهم شركات الجزيرة، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية، والتصنيع، دار الأركان هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، والتصنيع، وكيان السعودية، والجزيرة، هي الأكثر نشاطا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو" اليوم منخفضًا 39.01 نقطة ليقفل عند مستوى 23912.22 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 25 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 210 آلاف سهم تقاسمتها 1114 صفقة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
11,717
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,805
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,017
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
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