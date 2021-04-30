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نقل وقائع حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان للقرآن على "يوتيوب" و"تويتر"

يُعْقد في العاشرة مساء الليلة بحضور أمير الرياض ووزير الشؤون الإسلامية

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن المحلية والدولية عن نقل وقائع حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ، عبر قنوات الوزارة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"تويتر"؛ في إطار توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإبراز هذا الحدث القرآني الكبير إعلامياً.

ويشرف الحفل نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية بالوزارة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ، وذلك بفندق الريتز كارلتون، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة الجميع لمتابعة وقائع الحفل عبر روابط قنوات اليوتيوب لقناة الوزارة: https://youtube.com/channel/UCKw0yGOGVbj7JCny4V0CyBg"

وقناة الأمانة العامة للمسابقة: https://youtube.com/c/alqurancontest

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجّهت الدعوة لكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للمشاركة في التغطية لوقائع هذا الحدث القرآني الكبير الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، ويحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة. يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في إقامة التصفيات النهائية للمسابقة افتراضياً بمشاركة (131) متسابقاً ومتسابقةً تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل (4300) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة السبعة.


كما طبقت خلال الدورة الحالية نظام التحكيم الإلكتروني الذي يعد سابقة في تاريخ المسابقة؛ لضمان عدالة التحكيم، كما شاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية والذين تم الاستماع لقراءتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نقل وقائع حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان للقرآن على "يوتيوب" و"تويتر"
سبق

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن المحلية والدولية عن نقل وقائع حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ، عبر قنوات الوزارة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"تويتر"؛ في إطار توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإبراز هذا الحدث القرآني الكبير إعلامياً.

ويشرف الحفل نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية بالوزارة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ، وذلك بفندق الريتز كارلتون، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة الجميع لمتابعة وقائع الحفل عبر روابط قنوات اليوتيوب لقناة الوزارة: https://youtube.com/channel/UCKw0yGOGVbj7JCny4V0CyBg"

وقناة الأمانة العامة للمسابقة: https://youtube.com/c/alqurancontest

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجّهت الدعوة لكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للمشاركة في التغطية لوقائع هذا الحدث القرآني الكبير الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، ويحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة. يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في إقامة التصفيات النهائية للمسابقة افتراضياً بمشاركة (131) متسابقاً ومتسابقةً تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل (4300) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة السبعة.


كما طبقت خلال الدورة الحالية نظام التحكيم الإلكتروني الذي يعد سابقة في تاريخ المسابقة؛ لضمان عدالة التحكيم، كما شاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية والذين تم الاستماع لقراءتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.

30 إبريل 2021 - 18 رمضان 1442
03:34 PM

نقل وقائع حفل تكريم الفائزين بجائزة الملك سلمان للقرآن على "يوتيوب" و"تويتر"

يُعْقد في العاشرة مساء الليلة بحضور أمير الرياض ووزير الشؤون الإسلامية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لمسابقة القرآن المحلية والدولية عن نقل وقائع حفل تكريم الفائزين بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين التي تنظمها وتشرف عليها وزارة الشؤون الإسلامية في دورتها الثانية والعشرين لعام 1442هـ، عبر قنوات الوزارة الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي "يوتيوب" و"تويتر"؛ في إطار توجيهات الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لإبراز هذا الحدث القرآني الكبير إعلامياً.

ويشرف الحفل نيابةً عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وبحضور الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ المشرف العام على المسابقات القرآنية بالوزارة وذلك في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الجمعة الثامن عشر من شهر رمضان المبارك للعام الجاري 1442هـ، وذلك بفندق الريتز كارلتون، وفق البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ودعت الوزارة الجميع لمتابعة وقائع الحفل عبر روابط قنوات اليوتيوب لقناة الوزارة: https://youtube.com/channel/UCKw0yGOGVbj7JCny4V0CyBg"

وقناة الأمانة العامة للمسابقة: https://youtube.com/c/alqurancontest

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد وجّهت الدعوة لكل وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة للمشاركة في التغطية لوقائع هذا الحدث القرآني الكبير الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، ويحظى بدعم سخي من القيادة الرشيدة. يشار إلى أن وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد نجحت في إقامة التصفيات النهائية للمسابقة افتراضياً بمشاركة (131) متسابقاً ومتسابقةً تأهلوا للتصفيات النهائية من أصل (4300) ممن شاركوا في التصفيات الأولية من مختلف مناطق المملكة في فروع المسابقة السبعة.


كما طبقت خلال الدورة الحالية نظام التحكيم الإلكتروني الذي يعد سابقة في تاريخ المسابقة؛ لضمان عدالة التحكيم، كما شاركت جميع فروع الوزارة بمناطق المملكة في تهيئة مقار للمتسابقين المشاركين بالتصفيات النهائية والذين تم الاستماع لقراءتهم عبر الشبكة والتطبيقات الإلكترونية التي هيأتها الوزارة.

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