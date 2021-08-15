النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

من أجل إيجاد فرص لهم لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين؛ إحدى مبادرات الهيئة التمكينية، والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكّن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم؛ الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكّن الجهات الحكومية ومُلاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة؛ ما سيعزّز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين، وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد، ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة إلى تمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين؛ إحدى مبادرات الهيئة التمكينية، والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكّن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم؛ الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكّن الجهات الحكومية ومُلاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة؛ ما سيعزّز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين، وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد، ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة إلى تمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
11:08 AM

إطلاق مبادرة تقييم المقاولين لقطاع أكثر شفافية وتنافسية

من أجل إيجاد فرص لهم لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
0
750

أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين، مبادرة تقييم المقاولين؛ إحدى مبادرات الهيئة التمكينية، والمرتبطة بهدف تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات.

وتمكّن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية، بالتعاون مع الجهات المعنية من أجل إيجاد فرص للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم؛ الأمر الذي سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ويسهم معه في رفع جودته.

وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية لتمكّن الجهات الحكومية ومُلاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة؛ ما سيعزّز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم.

وكانت الهيئة قد بدأت المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين، وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية، التي تتيح لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد، ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة إلى تمكين المواطنين والمقيمين من خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,754
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,357
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,636
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,365

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

طوفان لم يُردّ

طوفان لم يُردّ

مها الجبر
تعليم "نيو لوك"!!

تعليم "نيو لوك"!!

بندر مغرم الشهري
وزارة العدل والتطور التقني

وزارة العدل والتطور التقني

عبدالعزيز بن ذياب
المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

المملكة تواصل مسيرة الخير والعطاء

علي آل شرمة
"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

"الطبوغرافية" هل تُضاف كمعيار لميزانية البلديات؟

جمعان الكرت
المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

المتنزهات الوطنية.. يا فرحة ما تمت!

بندر الشهري
حتى لا يتناثر العش الآمن

حتى لا يتناثر العش الآمن

هلال الهلالي
الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

الوقت يركض.. والعمر يفنى!!

عبدالمحسن الحارثي
الدلال الأسري

الدلال الأسري

بندر مغرم الشهري
المملكة تهزم الإرهاب

المملكة تهزم الإرهاب

علي آل شرمة
إجازة بلا إجازة..!

إجازة بلا إجازة..!

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة