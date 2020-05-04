رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.حالة الطقس الأرصاد
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.
وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.