أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-05-04 أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً. وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441 11:48 AM

رياح وأتربة مثارة وشبه انعدام للرؤية.. تنبيه متقدم من "الأرصاد" لتبوك حالة على المنطقة تستمر حتى الساعة الـ8 مساء وتشمل محافظة تيماء





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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، تنبيهًا متقدمًا عن حالة الطقس على منطقة تبوك، يتضمن رياحًا نشطة مثيرة للأتربة، تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية، ويستمر حتى الساعة الـ8 مساءً.

وشمل التنبيه مدينة تبوك ومحافظة تيماء.