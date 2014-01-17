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" حملة مكارم الأخلاق " .."سجون نجران " تبرز دور السعودية في تعزيز القيم

"القحطاني": ": تشتمل على عدد من البرامج التوعوية

أطلق مدير إدارة السجون بمنطقة نجران العميد/ محمد بن سيف الشهراني. بمقر الإدارة، حملة "مكارم الأخلاق " التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ/ سعيد بن مشبب القحطاني .

وقال" القحطاني" إن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك مع بيان أن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية.


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" حملة مكارم الأخلاق " .."سجون نجران " تبرز دور السعودية في تعزيز القيم
سبق

أطلق مدير إدارة السجون بمنطقة نجران العميد/ محمد بن سيف الشهراني. بمقر الإدارة، حملة "مكارم الأخلاق " التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ/ سعيد بن مشبب القحطاني .

وقال" القحطاني" إن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك مع بيان أن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية.


16 يناير 2022 - 13 جمادى الآخر 1443
11:16 PM

" حملة مكارم الأخلاق " .."سجون نجران " تبرز دور السعودية في تعزيز القيم

"القحطاني": ": تشتمل على عدد من البرامج التوعوية

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علي حفول - نجران
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أطلق مدير إدارة السجون بمنطقة نجران العميد/ محمد بن سيف الشهراني. بمقر الإدارة، حملة "مكارم الأخلاق " التي تنظمها الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك بحضور مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة نجران الشيخ/ سعيد بن مشبب القحطاني .

وقال" القحطاني" إن الحملة تهدف إلى إبراز جهود المملكة العربية السعودية ودورها في تعزيز مكارم الأخلاق والقيم والآداب والسلوك مع بيان أن كمال الدين بكمال الخلق من خلال رسائل مؤثرة تبث عبر وسائل الإعلام الإلكتروني واللوحات الرقمية والشاشات الإلكترونية.


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