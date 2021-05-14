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المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 6607 حالات

الصحة المغربية: ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 190 حالة منذ بدء الجائحة

سجلت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6607 حالات بعد تسجيل 95 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 190 حالة منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3310 بعد تعافي 179 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بمراكش وطنجة ثم فاس.

المغرب فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 6607 حالات
سبق

سجلت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6607 حالات بعد تسجيل 95 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 190 حالة منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3310 بعد تعافي 179 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بمراكش وطنجة ثم فاس.

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
09:08 PM

المغرب تسجل 95 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالي 6607 حالات

الصحة المغربية: ارتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 190 حالة منذ بدء الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت المغرب ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 6607 حالات بعد تسجيل 95 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين ليرتفع العدد إلى 190 حالة منذ بدء الجائحة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 3310 بعد تعافي 179 شخصًا آخرين، مشيرة إلى أن الدار البيضاء لا زالت تتصدر قائمة المصابين، متبوعة بمراكش وطنجة ثم فاس.

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