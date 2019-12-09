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إغلاق مطعم بمحايل تَسبب في تسمم بعض المواطنين.. و"أمين عسير" يطمئن

بشكل احترازي لحين تحليل العينات والتأكد من صلاحيتها ومسببات التسمم

أغلقت بلدية محايل عسير، أحد المطاعم بشكل احترازي، بعد تلقي أمانة عسير بلاغًا عن وجود حالات تسمم استقبلتها مستشفى محايل العام، ويجري العمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة.

وتم تكليف عدد من مراقبي البلدية فور استلام البلاغ لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها للمختبر.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الوجبات التي تم تناولها، كانت مُعَدّة من قِبَل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليًا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

ونوّهت الأمانة بأنه صدر توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي في حينه، بتشكيل لجنة عاجلة من قِبَل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة، وفريق من المتخصصين لبحث مسببات التسمم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، وتمت مباشرة أعمالهم منذ يوم وصول البلاغ.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مختصين من الأمانة.

ومن جهة ثانية، قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بزيارة المصابين في مستشفى محايل العام مساء أمس؛ مشددًا على أن الأمانة لا تألو جهدًا في أعمال الرقابة الصحية، وتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة كل المطاعم والمنشآت التي تقدم المواد الغذائية؛ لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك؛ منبهًا إلى أنه سيتم الرفع بتقرير مفصّل إلى أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يتابع حالات المصابين أولًا بأول.

بلدية محايل عسير مستشفى محايل العام تسمم غذائي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إغلاق مطعم بمحايل تَسبب في تسمم بعض المواطنين.. و"أمين عسير" يطمئن
سبق

أغلقت بلدية محايل عسير، أحد المطاعم بشكل احترازي، بعد تلقي أمانة عسير بلاغًا عن وجود حالات تسمم استقبلتها مستشفى محايل العام، ويجري العمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة.

وتم تكليف عدد من مراقبي البلدية فور استلام البلاغ لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها للمختبر.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الوجبات التي تم تناولها، كانت مُعَدّة من قِبَل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليًا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

ونوّهت الأمانة بأنه صدر توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي في حينه، بتشكيل لجنة عاجلة من قِبَل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة، وفريق من المتخصصين لبحث مسببات التسمم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، وتمت مباشرة أعمالهم منذ يوم وصول البلاغ.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مختصين من الأمانة.

ومن جهة ثانية، قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بزيارة المصابين في مستشفى محايل العام مساء أمس؛ مشددًا على أن الأمانة لا تألو جهدًا في أعمال الرقابة الصحية، وتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة كل المطاعم والمنشآت التي تقدم المواد الغذائية؛ لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك؛ منبهًا إلى أنه سيتم الرفع بتقرير مفصّل إلى أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يتابع حالات المصابين أولًا بأول.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
01:39 PM

إغلاق مطعم بمحايل تَسبب في تسمم بعض المواطنين.. و"أمين عسير" يطمئن

بشكل احترازي لحين تحليل العينات والتأكد من صلاحيتها ومسببات التسمم

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صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
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أغلقت بلدية محايل عسير، أحد المطاعم بشكل احترازي، بعد تلقي أمانة عسير بلاغًا عن وجود حالات تسمم استقبلتها مستشفى محايل العام، ويجري العمل على تطبيق الأنظمة والتعليمات فيما يتعلق بلائحة الغرامات والجزاءات بكل حزم وصرامة.

وتم تكليف عدد من مراقبي البلدية فور استلام البلاغ لأخذ عينات من الوجبات التي تسببت في تسمم الحالات لإرسالها للمختبر.

وأشارت الأمانة إلى أن هذه الوجبات التي تم تناولها، كانت مُعَدّة من قِبَل أحد المطاعم في المركز، ويجري حاليًا التأكد من مسببات التسمم وصلاحية هذه الوجبات.

ونوّهت الأمانة بأنه صدر توجيه أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي في حينه، بتشكيل لجنة عاجلة من قِبَل الأمانة بقيادة مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، وفريق من قسم صحة البيئة، وفريق من المتخصصين لبحث مسببات التسمم لاتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الاختصاص، وتمت مباشرة أعمالهم منذ يوم وصول البلاغ.

وأشارت الأمانة إلى أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة الكفيلة بسلامة الأغذية، بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة، بمتابعة مختصين من الأمانة.

ومن جهة ثانية، قام أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بزيارة المصابين في مستشفى محايل العام مساء أمس؛ مشددًا على أن الأمانة لا تألو جهدًا في أعمال الرقابة الصحية، وتكثيف حملاتها التفتيشية لمراقبة كل المطاعم والمنشآت التي تقدم المواد الغذائية؛ لضمان سلامة ما يقدم للمستهلك؛ منبهًا إلى أنه سيتم الرفع بتقرير مفصّل إلى أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز، الذي يتابع حالات المصابين أولًا بأول.

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