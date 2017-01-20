بالفيديو.. "العمالقة" تعثر على ألغام وعبوات ناسفة في "كراتين" الأمم المتحدة

وصفوها بأنها "أعمال قذرة لاستهداف المدنيين"

نشر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة الجنوبية" عبر حسابها بتويتر مقطع فيديو يوضح العثور على عبوات وألغام حوثية في حريب نقلتها مليشيات الحوثي في كراتين تخص منظمات إغاثة تتبع الأمم المتحدة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وتم تداول المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من رواد السوشيل ميديا، واصفين ممارسات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقمة الإرهاب وانتهاك كافة المواثيق الدولية.

وطالبوا خلال تغريداتهم الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية في التصدي لهذه المليشيات الإرهابية التي استغلت حتى المساعدات لترويج ونشر الألغام والعبوات الناسفة لاستهداف المدنيين.