النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. "العمالقة" تعثر على ألغام وعبوات ناسفة في "كراتين" الأمم المتحدة

وصفوها بأنها "أعمال قذرة لاستهداف المدنيين"

نشر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة الجنوبية" عبر حسابها بتويتر مقطع فيديو يوضح العثور على عبوات وألغام حوثية في حريب نقلتها مليشيات الحوثي في كراتين تخص منظمات إغاثة تتبع الأمم المتحدة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وتم تداول المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من رواد السوشيل ميديا، واصفين ممارسات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقمة الإرهاب وانتهاك كافة المواثيق الدولية.

وطالبوا خلال تغريداتهم الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية في التصدي لهذه المليشيات الإرهابية التي استغلت حتى المساعدات لترويج ونشر الألغام والعبوات الناسفة لاستهداف المدنيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالفيديو.. "العمالقة" تعثر على ألغام وعبوات ناسفة في "كراتين" الأمم المتحدة
سبق

نشر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة الجنوبية" عبر حسابها بتويتر مقطع فيديو يوضح العثور على عبوات وألغام حوثية في حريب نقلتها مليشيات الحوثي في كراتين تخص منظمات إغاثة تتبع الأمم المتحدة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وتم تداول المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من رواد السوشيل ميديا، واصفين ممارسات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقمة الإرهاب وانتهاك كافة المواثيق الدولية.

وطالبوا خلال تغريداتهم الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية في التصدي لهذه المليشيات الإرهابية التي استغلت حتى المساعدات لترويج ونشر الألغام والعبوات الناسفة لاستهداف المدنيين.

19 يناير 2022 - 16 جمادى الآخر 1443
07:43 PM
اخر تعديل
20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
05:57 AM

بالفيديو.. "العمالقة" تعثر على ألغام وعبوات ناسفة في "كراتين" الأمم المتحدة

وصفوها بأنها "أعمال قذرة لاستهداف المدنيين"

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
9
7,806

نشر المركز الإعلامي لـ"ألوية العمالقة الجنوبية" عبر حسابها بتويتر مقطع فيديو يوضح العثور على عبوات وألغام حوثية في حريب نقلتها مليشيات الحوثي في كراتين تخص منظمات إغاثة تتبع الأمم المتحدة لاستهداف المدنيين الأبرياء.

وتم تداول المقطع في مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع من رواد السوشيل ميديا، واصفين ممارسات المليشيات الحوثية المدعومة من إيران بقمة الإرهاب وانتهاك كافة المواثيق الدولية.

وطالبوا خلال تغريداتهم الأمم المتحدة باتخاذ مواقف أكثر جدية في التصدي لهذه المليشيات الإرهابية التي استغلت حتى المساعدات لترويج ونشر الألغام والعبوات الناسفة لاستهداف المدنيين.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,730
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,570
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,853
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,723

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة