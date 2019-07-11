"آل نصيب" للمرتبة الـ12 بالشؤون البلدية
صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بترقية المهندس عبود مانع آل نصيب مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة نجران للمرتبة الثانية عشرة.
ورفع المهندس عبود آل نصيب شكره وتقديره إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وإلى أمين منطقة نجران على الترقية.
"آل نصيب" للمرتبة الـ12 بالشؤون البلدية
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2019-07-11
صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بترقية المهندس عبود مانع آل نصيب مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة نجران للمرتبة الثانية عشرة.
ورفع المهندس عبود آل نصيب شكره وتقديره إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وإلى أمين منطقة نجران على الترقية.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
09:29 PM
"آل نصيب" للمرتبة الـ12 بالشؤون البلدية
صدر قرار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بترقية المهندس عبود مانع آل نصيب مدير عام الإدارة العامة للنظافة بأمانة نجران للمرتبة الثانية عشرة.
ورفع المهندس عبود آل نصيب شكره وتقديره إلى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية وإلى أمين منطقة نجران على الترقية.