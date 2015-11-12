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"غوتيريس": أسرى "داعش" مسؤولية دولية مشتركة

غداة ترحيل تركيا أعضاء في التنظيم إلى دولهم

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم( الثلاثاء): "إن قضية الأعضاء الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي الذين أسروا في سوريا مسؤولية مشتركة دولية، ولا يمكن الطلب من العراق أو سوريا معالجة المشكلة للجميع".

وأشار "غوتيريس" لإذاعة "آر تي إل" إلى أن هناك حاجة إلى تعاون دولي لمعالجة المشكلة.

ويزور "غوتيريس" العاصمة الفرنسية للمشاركة في منتدى باريس للسلام الذي يتوقع أن يحضره حوالى 30 رئيس دولة وحكومة.

وباشرت تركيا أمس بإبعاد الأعضاء الأجانب في تنظيم "داعش" لديها إلى دولهم.

وحذرت القوات الكردية مرارًا من عودة التنظيم المتطرف مستفيدًا من الفوضى الأمنية التي سببها الهجوم العسكري التركي.

ولا تزال هذه القوات تحتجز آلاف الإرهابيين خصوصًا من فرنسا وأميركا في عدة سجون في شمال شرق سوريا والآلاف من نساء وأطفال المتشددين الأجانب في مخيمات.

داعش الأمين العام للأمم المتحدة

الرئيسية/ أخبار العالم

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"غوتيريس": أسرى "داعش" مسؤولية دولية مشتركة
سبق

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم( الثلاثاء): "إن قضية الأعضاء الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي الذين أسروا في سوريا مسؤولية مشتركة دولية، ولا يمكن الطلب من العراق أو سوريا معالجة المشكلة للجميع".

وأشار "غوتيريس" لإذاعة "آر تي إل" إلى أن هناك حاجة إلى تعاون دولي لمعالجة المشكلة.

ويزور "غوتيريس" العاصمة الفرنسية للمشاركة في منتدى باريس للسلام الذي يتوقع أن يحضره حوالى 30 رئيس دولة وحكومة.

وباشرت تركيا أمس بإبعاد الأعضاء الأجانب في تنظيم "داعش" لديها إلى دولهم.

وحذرت القوات الكردية مرارًا من عودة التنظيم المتطرف مستفيدًا من الفوضى الأمنية التي سببها الهجوم العسكري التركي.

ولا تزال هذه القوات تحتجز آلاف الإرهابيين خصوصًا من فرنسا وأميركا في عدة سجون في شمال شرق سوريا والآلاف من نساء وأطفال المتشددين الأجانب في مخيمات.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
04:39 PM

"غوتيريس": أسرى "داعش" مسؤولية دولية مشتركة

غداة ترحيل تركيا أعضاء في التنظيم إلى دولهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم( الثلاثاء): "إن قضية الأعضاء الأجانب في تنظيم داعش الإرهابي الذين أسروا في سوريا مسؤولية مشتركة دولية، ولا يمكن الطلب من العراق أو سوريا معالجة المشكلة للجميع".

وأشار "غوتيريس" لإذاعة "آر تي إل" إلى أن هناك حاجة إلى تعاون دولي لمعالجة المشكلة.

ويزور "غوتيريس" العاصمة الفرنسية للمشاركة في منتدى باريس للسلام الذي يتوقع أن يحضره حوالى 30 رئيس دولة وحكومة.

وباشرت تركيا أمس بإبعاد الأعضاء الأجانب في تنظيم "داعش" لديها إلى دولهم.

وحذرت القوات الكردية مرارًا من عودة التنظيم المتطرف مستفيدًا من الفوضى الأمنية التي سببها الهجوم العسكري التركي.

ولا تزال هذه القوات تحتجز آلاف الإرهابيين خصوصًا من فرنسا وأميركا في عدة سجون في شمال شرق سوريا والآلاف من نساء وأطفال المتشددين الأجانب في مخيمات.

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