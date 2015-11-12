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إنقاذ شخص سقط في خزان مياه بعمق ٦ أمتار بـ"العيدابي"

تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

أُصيب آسيوي بعدما سقط في خزان مياه بمحافظة "العيدابي"، وتمكنت فِرق الدفاع المدني من إنقاذه.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة "العيدابي" تلقى بلاغًا عن سقوط شخص بأحد خزانات المياه. وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع، واتضح سقوط عامل من الجنسية البنجلاديشية بخزان بعمق ٦ أمتار، وتم إنقاذه من قِبل الدفاع المدني وهو مصاب، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

العيدابي الدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنقاذ شخص سقط في خزان مياه بعمق ٦ أمتار بـ"العيدابي"
سبق

أُصيب آسيوي بعدما سقط في خزان مياه بمحافظة "العيدابي"، وتمكنت فِرق الدفاع المدني من إنقاذه.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة "العيدابي" تلقى بلاغًا عن سقوط شخص بأحد خزانات المياه. وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع، واتضح سقوط عامل من الجنسية البنجلاديشية بخزان بعمق ٦ أمتار، وتم إنقاذه من قِبل الدفاع المدني وهو مصاب، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

12 نوفمبر 2019 - 15 ربيع الأول 1441
08:24 PM

إنقاذ شخص سقط في خزان مياه بعمق ٦ أمتار بـ"العيدابي"

تم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم

A A A
محمد المواسي - جازان
1
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أُصيب آسيوي بعدما سقط في خزان مياه بمحافظة "العيدابي"، وتمكنت فِرق الدفاع المدني من إنقاذه.

وأوضح نائب المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، الرائد محمد بن حسن آل صمغان، أن مركز التحكم والتوجيه بإدارة الدفاع المدني بمحافظة "العيدابي" تلقى بلاغًا عن سقوط شخص بأحد خزانات المياه. وعلى الفور تم تحريك الفرق للموقع، واتضح سقوط عامل من الجنسية البنجلاديشية بخزان بعمق ٦ أمتار، وتم إنقاذه من قِبل الدفاع المدني وهو مصاب، ونقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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