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"المظالم" يرفع نسبة الإنجاز مع التحول الرقمي ويحصد الجوائز في الاستجابة لجائحة كورونا

خلال عام.. أنجز 116797 دعوى في جميع محاكم الديوان بمختلف المناطق

أعلن ديوان المظالم، اليوم، أن عدد الدعاوى التي أُنجِزت خلال العام الميلادي المنصرم 2021م، بلغ 116797 دعوى في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، حيث عُقِد لإنجازها 220701 جلسة تقاضٍ عبر الاتصال المرئي بمنصة معين الرقمية، التي بلغ عدد زوارها منذ إطلاقها 97،274،656 مليون زائر، حيث شكل المنجز من الدعاوى ما نسبته 81% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم خلال العام المنصرم، الذي قُيِّد بها 115407 دعاوى جديدة.

واستطاع الديوان أن يرفع إنتاجية محاكمه في المنجز من الدعاوى إلى نسبة تجاوزت 15% مقارنةً بما قبلها من أعوام.

من جانب آخر، حصد ديوان المظالم جائزتَي ستيفي العالمية الذهبية في التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، والبرونزية في الاستجابة لجائحة كورونا، من بين أكثر من 400 مؤسسة ومنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُذكر أنه في أواخر العام المنصرم أصدر مجلس القضاء الإداري قراره بإنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، بوصفها واحدة من أهم نقاط التحول طوال مسيرة القضاء الإداري بالمملكة.

ديوان المظالم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المظالم" يرفع نسبة الإنجاز مع التحول الرقمي ويحصد الجوائز في الاستجابة لجائحة كورونا
سبق

أعلن ديوان المظالم، اليوم، أن عدد الدعاوى التي أُنجِزت خلال العام الميلادي المنصرم 2021م، بلغ 116797 دعوى في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، حيث عُقِد لإنجازها 220701 جلسة تقاضٍ عبر الاتصال المرئي بمنصة معين الرقمية، التي بلغ عدد زوارها منذ إطلاقها 97،274،656 مليون زائر، حيث شكل المنجز من الدعاوى ما نسبته 81% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم خلال العام المنصرم، الذي قُيِّد بها 115407 دعاوى جديدة.

واستطاع الديوان أن يرفع إنتاجية محاكمه في المنجز من الدعاوى إلى نسبة تجاوزت 15% مقارنةً بما قبلها من أعوام.

من جانب آخر، حصد ديوان المظالم جائزتَي ستيفي العالمية الذهبية في التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، والبرونزية في الاستجابة لجائحة كورونا، من بين أكثر من 400 مؤسسة ومنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُذكر أنه في أواخر العام المنصرم أصدر مجلس القضاء الإداري قراره بإنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، بوصفها واحدة من أهم نقاط التحول طوال مسيرة القضاء الإداري بالمملكة.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
04:30 PM
اخر تعديل
04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
10:02 PM

"المظالم" يرفع نسبة الإنجاز مع التحول الرقمي ويحصد الجوائز في الاستجابة لجائحة كورونا

خلال عام.. أنجز 116797 دعوى في جميع محاكم الديوان بمختلف المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن ديوان المظالم، اليوم، أن عدد الدعاوى التي أُنجِزت خلال العام الميلادي المنصرم 2021م، بلغ 116797 دعوى في جميع محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، حيث عُقِد لإنجازها 220701 جلسة تقاضٍ عبر الاتصال المرئي بمنصة معين الرقمية، التي بلغ عدد زوارها منذ إطلاقها 97،274،656 مليون زائر، حيث شكل المنجز من الدعاوى ما نسبته 81% من حجم العمل في جميع محاكم ديوان المظالم خلال العام المنصرم، الذي قُيِّد بها 115407 دعاوى جديدة.

واستطاع الديوان أن يرفع إنتاجية محاكمه في المنجز من الدعاوى إلى نسبة تجاوزت 15% مقارنةً بما قبلها من أعوام.

من جانب آخر، حصد ديوان المظالم جائزتَي ستيفي العالمية الذهبية في التحول الرقمي في مجال الموارد البشرية، والبرونزية في الاستجابة لجائحة كورونا، من بين أكثر من 400 مؤسسة ومنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يُذكر أنه في أواخر العام المنصرم أصدر مجلس القضاء الإداري قراره بإنشاء محكمة التنفيذ الإدارية بالرياض، بوصفها واحدة من أهم نقاط التحول طوال مسيرة القضاء الإداري بالمملكة.

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