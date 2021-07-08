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"استشاري أورام": الوجبات سريعة التحضير لا تسبب السرطان.. شائعات

"مير" نصح بعدم الإكثار من تناولها لانخفاض قيمتها الغذائية

نفى استشاري علاج الأورام الدكتور هدير مصطفى مير، صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل، بأن تناول الشعيرية سريعة التحضير بكثرة يسبب السرطان، مبينًا أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وما يتردد مجرد زوبعة في فنجان، وهدفه إثارة البلبلة.

وقال "مير": إنه لا توجد دراسات وأبحاث تؤكد صحة ذلك، ولكن بشكل عام فإنه لا ينصح بالإكثار من تناول الوجبات سريعة التحضير؛ لانخفاض قيمتها الغذائية، واحتوائها على كميات عالية من الملح، فرغم كونها من الوجبات السريعة والسهلة والمحببة للكثيرين، وتحظى بشعبية كبيرة خصوصًا بين الأطفال، إلا إنه يجب الحد من تناول مثل هذه الوجبات، وأن كان لا بد من تناولها فبشكل ليس دائماً؛ لأن الأفضل صحيًا إضافة بعض المصادر الغذائية مثل الخضار والبيض المسلوق والجبن حتى تصبح هذه الشعيرية ذو قيمة غذائية، ويستفيد منها الجسم.

ولفت إلى أن التقارير الصحية أشارت إلى أن الشعيرية الجاهزة التحضير تعتبر مقلية وتحتوي على نسبة عالية من النشويات، وتسبب بدانة عند الأطفال، وتحتوي على زيوت تسبب أمراض القلب والشرايين مع فرط الاستهلاك، كما تزيد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي؛ نظراً لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة غير الصحية، وترفع نسبة السكر في الدم، كما تؤثر على شهية الطفل وتتسبب في عزوفه عن الوجبات المتوازنة، وللأسف أخطر ما يفعله الكبار والأطفال هو تناولها جافة مخلوطة بأكياس التوابل؛ لأن هذا الأمر يجعل نسبة الأملاح بها عالية، مما يجعلها تجهد الكلى والجهاز البولي، وتتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم مع إدمان تناولها بهذا الشكل لفترات طويلة.

وجدد "مير" التأكيد على أن الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان؛ لأن أي غذاء جاهز ومغلف لا يمكن بيعه في أي دولة دون تصريح الجهات المسؤولة، ويمر بسلسلة من الفحوصات المخبرية، إذ تقوم هذه الجهات بتحليل هذا الطعام، وإذا وجدت أي مادة مسرطنة فيه فإنها تمنع تمامًا تداول هذا الطعام وعدم فسحه، ولكن بشكل عام أنصح بالحد من أطعمة الوجبات السريعة الجاهزة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"استشاري أورام": الوجبات سريعة التحضير لا تسبب السرطان.. شائعات
سبق

نفى استشاري علاج الأورام الدكتور هدير مصطفى مير، صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل، بأن تناول الشعيرية سريعة التحضير بكثرة يسبب السرطان، مبينًا أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وما يتردد مجرد زوبعة في فنجان، وهدفه إثارة البلبلة.

وقال "مير": إنه لا توجد دراسات وأبحاث تؤكد صحة ذلك، ولكن بشكل عام فإنه لا ينصح بالإكثار من تناول الوجبات سريعة التحضير؛ لانخفاض قيمتها الغذائية، واحتوائها على كميات عالية من الملح، فرغم كونها من الوجبات السريعة والسهلة والمحببة للكثيرين، وتحظى بشعبية كبيرة خصوصًا بين الأطفال، إلا إنه يجب الحد من تناول مثل هذه الوجبات، وأن كان لا بد من تناولها فبشكل ليس دائماً؛ لأن الأفضل صحيًا إضافة بعض المصادر الغذائية مثل الخضار والبيض المسلوق والجبن حتى تصبح هذه الشعيرية ذو قيمة غذائية، ويستفيد منها الجسم.

ولفت إلى أن التقارير الصحية أشارت إلى أن الشعيرية الجاهزة التحضير تعتبر مقلية وتحتوي على نسبة عالية من النشويات، وتسبب بدانة عند الأطفال، وتحتوي على زيوت تسبب أمراض القلب والشرايين مع فرط الاستهلاك، كما تزيد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي؛ نظراً لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة غير الصحية، وترفع نسبة السكر في الدم، كما تؤثر على شهية الطفل وتتسبب في عزوفه عن الوجبات المتوازنة، وللأسف أخطر ما يفعله الكبار والأطفال هو تناولها جافة مخلوطة بأكياس التوابل؛ لأن هذا الأمر يجعل نسبة الأملاح بها عالية، مما يجعلها تجهد الكلى والجهاز البولي، وتتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم مع إدمان تناولها بهذا الشكل لفترات طويلة.

وجدد "مير" التأكيد على أن الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان؛ لأن أي غذاء جاهز ومغلف لا يمكن بيعه في أي دولة دون تصريح الجهات المسؤولة، ويمر بسلسلة من الفحوصات المخبرية، إذ تقوم هذه الجهات بتحليل هذا الطعام، وإذا وجدت أي مادة مسرطنة فيه فإنها تمنع تمامًا تداول هذا الطعام وعدم فسحه، ولكن بشكل عام أنصح بالحد من أطعمة الوجبات السريعة الجاهزة.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
12:52 PM

"استشاري أورام": الوجبات سريعة التحضير لا تسبب السرطان.. شائعات

"مير" نصح بعدم الإكثار من تناولها لانخفاض قيمتها الغذائية

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عبدالله الراجحي - جدة
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نفى استشاري علاج الأورام الدكتور هدير مصطفى مير، صحة ما يتم تداوله عبر منصات التواصل، بأن تناول الشعيرية سريعة التحضير بكثرة يسبب السرطان، مبينًا أن هذا الكلام غير صحيح جملةً وتفصيلاً، وما يتردد مجرد زوبعة في فنجان، وهدفه إثارة البلبلة.

وقال "مير": إنه لا توجد دراسات وأبحاث تؤكد صحة ذلك، ولكن بشكل عام فإنه لا ينصح بالإكثار من تناول الوجبات سريعة التحضير؛ لانخفاض قيمتها الغذائية، واحتوائها على كميات عالية من الملح، فرغم كونها من الوجبات السريعة والسهلة والمحببة للكثيرين، وتحظى بشعبية كبيرة خصوصًا بين الأطفال، إلا إنه يجب الحد من تناول مثل هذه الوجبات، وأن كان لا بد من تناولها فبشكل ليس دائماً؛ لأن الأفضل صحيًا إضافة بعض المصادر الغذائية مثل الخضار والبيض المسلوق والجبن حتى تصبح هذه الشعيرية ذو قيمة غذائية، ويستفيد منها الجسم.

ولفت إلى أن التقارير الصحية أشارت إلى أن الشعيرية الجاهزة التحضير تعتبر مقلية وتحتوي على نسبة عالية من النشويات، وتسبب بدانة عند الأطفال، وتحتوي على زيوت تسبب أمراض القلب والشرايين مع فرط الاستهلاك، كما تزيد من مخاطر متلازمة التمثيل الغذائي؛ نظراً لمحتواها العالي من الصوديوم والدهون المشبعة غير الصحية، وترفع نسبة السكر في الدم، كما تؤثر على شهية الطفل وتتسبب في عزوفه عن الوجبات المتوازنة، وللأسف أخطر ما يفعله الكبار والأطفال هو تناولها جافة مخلوطة بأكياس التوابل؛ لأن هذا الأمر يجعل نسبة الأملاح بها عالية، مما يجعلها تجهد الكلى والجهاز البولي، وتتسبب في ارتفاع حاد في ضغط الدم مع إدمان تناولها بهذا الشكل لفترات طويلة.

وجدد "مير" التأكيد على أن الشعيرية سريعة التحضير لا تسبب السرطان؛ لأن أي غذاء جاهز ومغلف لا يمكن بيعه في أي دولة دون تصريح الجهات المسؤولة، ويمر بسلسلة من الفحوصات المخبرية، إذ تقوم هذه الجهات بتحليل هذا الطعام، وإذا وجدت أي مادة مسرطنة فيه فإنها تمنع تمامًا تداول هذا الطعام وعدم فسحه، ولكن بشكل عام أنصح بالحد من أطعمة الوجبات السريعة الجاهزة.

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