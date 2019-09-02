النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أهالي قرية "المعلاة" بتهامة الباحة يطالبون بتحسين شبكة الإنترنت

المطالبة بتوجيه شركات الاتصالات بتركيب برج قريب من القرية

أبدى عدد من أهالي قرية "المعلاة" التابعة لمحافظة الحجرة بتهامة الباحة، تذمرهم من ضعف تغطية شبكة الجوال والإنترنت، وأكدوا أن هذا يتسبب في صعوبة التواصل مع أقاربهم، ويحرم أبناءهم من الحصول على فرص تعلم أفضل من خلال الإنترنت لاسيما مع بدء العام الدراسي؛ حيث تزداد الحاجة لتصفح بعض المواقع التعليمية.

وطالب أهالي قرية "المعلاة"، شركات الاتصالات بتحسين خدمات الاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة الإنترنت، وتكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.

من جانبه، أكد المواطن عوض الزهراني، وهو أحد سكان القرية، أن البرج يبعد عن القرية حوالي 10 كيلومترات، ومحاط بالجبال مما يعيق وصول الخدمة إلى القرية كما ينبغي.

وطالب المواطنون، أمير منطقة الباحة، بتوجيه المسؤولين في شركات الاتصالات بالمنطقة بتركيب برج قريب من القرية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الاتصال والإنترنت التي أصبحت من أهم الأساسيات لدى كافة المواطنين.

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

اعلان
أهالي قرية "المعلاة" بتهامة الباحة يطالبون بتحسين شبكة الإنترنت
سبق

أبدى عدد من أهالي قرية "المعلاة" التابعة لمحافظة الحجرة بتهامة الباحة، تذمرهم من ضعف تغطية شبكة الجوال والإنترنت، وأكدوا أن هذا يتسبب في صعوبة التواصل مع أقاربهم، ويحرم أبناءهم من الحصول على فرص تعلم أفضل من خلال الإنترنت لاسيما مع بدء العام الدراسي؛ حيث تزداد الحاجة لتصفح بعض المواقع التعليمية.

وطالب أهالي قرية "المعلاة"، شركات الاتصالات بتحسين خدمات الاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة الإنترنت، وتكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.

من جانبه، أكد المواطن عوض الزهراني، وهو أحد سكان القرية، أن البرج يبعد عن القرية حوالي 10 كيلومترات، ومحاط بالجبال مما يعيق وصول الخدمة إلى القرية كما ينبغي.

وطالب المواطنون، أمير منطقة الباحة، بتوجيه المسؤولين في شركات الاتصالات بالمنطقة بتركيب برج قريب من القرية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الاتصال والإنترنت التي أصبحت من أهم الأساسيات لدى كافة المواطنين.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
06:26 PM

أهالي قرية "المعلاة" بتهامة الباحة يطالبون بتحسين شبكة الإنترنت

المطالبة بتوجيه شركات الاتصالات بتركيب برج قريب من القرية

A A A
محمد عبيد - الباحة
0
49

أبدى عدد من أهالي قرية "المعلاة" التابعة لمحافظة الحجرة بتهامة الباحة، تذمرهم من ضعف تغطية شبكة الجوال والإنترنت، وأكدوا أن هذا يتسبب في صعوبة التواصل مع أقاربهم، ويحرم أبناءهم من الحصول على فرص تعلم أفضل من خلال الإنترنت لاسيما مع بدء العام الدراسي؛ حيث تزداد الحاجة لتصفح بعض المواقع التعليمية.

وطالب أهالي قرية "المعلاة"، شركات الاتصالات بتحسين خدمات الاتصال والإنترنت حتى يتمكنوا من إنجاز معاملاتهم التي أصبحت تُدار عبر شبكة الإنترنت، وتكفيهم عناء السفر والازدحام في الدوائر الحكومية.

من جانبه، أكد المواطن عوض الزهراني، وهو أحد سكان القرية، أن البرج يبعد عن القرية حوالي 10 كيلومترات، ومحاط بالجبال مما يعيق وصول الخدمة إلى القرية كما ينبغي.

وطالب المواطنون، أمير منطقة الباحة، بتوجيه المسؤولين في شركات الاتصالات بالمنطقة بتركيب برج قريب من القرية، حتى يتمكنوا من الاستفادة من خدمات الاتصال والإنترنت التي أصبحت من أهم الأساسيات لدى كافة المواطنين.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
32,784
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
31,367
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
26,298
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
34,655

كاريكاتير

السعودة الوهمية

المقالات

إسدال الستار على موسم الطائف!

إسدال الستار على موسم الطائف!

صالح مطر الغامدي
مشاهدات حاج

مشاهدات حاج

بندر الشهري
العالم الأول.. (تعليم)

العالم الأول.. (تعليم)

عبدالله بن خميس العمري
القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

القبول الجامعي للنِّسَب المتدنية.. بلا مكافأة..!

عبدالرحمن المرشد
لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

لو دامت لغيرك ما وصلت إليك

عبدالغني الشيخ
هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

هذا الأمر نخشاه يا وزارة الصحة..!

ماجد البريكان
المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

المدارس الأهلية.. تتوعَّد وتحذِّر

حواء القرني
ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

ملعب الجامعة.. مشكلة الهلال..!!

محمد الصيـعري
حياة رخيصة

حياة رخيصة

حامد الإقبالي
فـكّــك صـواميلهـم!!

فـكّــك صـواميلهـم!!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة