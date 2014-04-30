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"الصحة" تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافداً في ‎المدينة

يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية وافداً ممارس طب عيون في المدينة المنورة كان يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي في "تويتر": الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافداً في ‎المدينة المنورة يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.


كما دعت الصحة للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالاتصال على الرقم 937.

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"الصحة" تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافداً في ‎المدينة
سبق

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية وافداً ممارس طب عيون في المدينة المنورة كان يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي في "تويتر": الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافداً في ‎المدينة المنورة يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.


كما دعت الصحة للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالاتصال على الرقم 937.

28 إبريل 2018 - 12 شعبان 1439
07:34 PM

"الصحة" تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافداً في ‎المدينة

يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية

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ماجد الرفاعي - ينبع
9
10,471

ضبطت وزارة الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية وافداً ممارس طب عيون في المدينة المنورة كان يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.

وقالت الوزارة في حسابها الرسمي في "تويتر": الصحة بالتعاون مع النيابة العامة والجهات الأمنية تتفاعل مع بلاغ متضرر وتضبط ممارس طب "عيون" وافداً في ‎المدينة المنورة يستقبل المرضى في منزله الخاص ويجري لهم عمليات جراحية.


كما دعت الصحة للإبلاغ عن الممارسين المخالفين بالاتصال على الرقم 937.

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