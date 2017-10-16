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في اجتماع مع المحافظ.. "الصحة" تحدد موعد افتتاح مستشفى الـ30 مليونًا بالعارضة

خلال جلسة المجلس المحلي ولقاء المشايخ ومسؤولي الجهات:

أكد ممثل الصحة أن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد المتعثر منذ سنوات طويلة، والذي رصدت له ميزانية تفوق الـ30 مليونًا، سيتم خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح يوم أمس لجلسة المجلس المحلي.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للمحافظ بعد ذلك استعرض المحافظ جدول أعمال الجلسة الذي شمل المشروعات البلدية ومشروعات الطرق ومشروعات الصحة والكهرباء والمياه.

وجرى النقاش حول المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما جرى عليها من إجراءات وحلول.

وكان من أبرز التوصيات: تأسيس لجنة طوارئ تقوم بصيانة الطرق فور حدوث أي حوادث طارئة، وتوجيه القائمين على إدارة الطرق بإكمال كل مشروعاتها وصيانة الطرق الجبلية المتعثرة بسبب السيول بأقرب وقت، والعمل على صيانة طرق المحافظة الرئيسة والفرعية المؤدية للقرى وصيانة الإنارة، واستكمال إجراءات جميع المشروعات التابعة لإدارة الطرق المسحوبة في الترسية لاستكمال العمل بها.

من جانب آخر، بيّن ممثل الصحة أن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد وعدد من المراكز الصحية بالعارضة سيتم خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة.

وأشاد "ابن منيخر" بتميز احتفال أهالي محافظة العارضة باليوم الوطني والصورة المشرفة التي ظهر بها الاحتفال، مبينًا أن النجاح الذي حققته اللجان المنظمة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89 لاقت استحسان الجميع، والتي كانت ثمرة جهود جماعية توّجها أعضاء اللجان العاملة في تميز ونجاح احتفال المحافظة باليوم الوطني.

وفي الختام كرّم محافظ العارضة مديري الدوائر الحكومية والجهات المشاركة والمشايخ في الاحتفال، وقدم شكره للجميع على ما بذلوه من جهود، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة.

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في اجتماع مع المحافظ.. "الصحة" تحدد موعد افتتاح مستشفى الـ30 مليونًا بالعارضة
سبق

أكد ممثل الصحة أن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد المتعثر منذ سنوات طويلة، والذي رصدت له ميزانية تفوق الـ30 مليونًا، سيتم خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح يوم أمس لجلسة المجلس المحلي.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للمحافظ بعد ذلك استعرض المحافظ جدول أعمال الجلسة الذي شمل المشروعات البلدية ومشروعات الطرق ومشروعات الصحة والكهرباء والمياه.

وجرى النقاش حول المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما جرى عليها من إجراءات وحلول.

وكان من أبرز التوصيات: تأسيس لجنة طوارئ تقوم بصيانة الطرق فور حدوث أي حوادث طارئة، وتوجيه القائمين على إدارة الطرق بإكمال كل مشروعاتها وصيانة الطرق الجبلية المتعثرة بسبب السيول بأقرب وقت، والعمل على صيانة طرق المحافظة الرئيسة والفرعية المؤدية للقرى وصيانة الإنارة، واستكمال إجراءات جميع المشروعات التابعة لإدارة الطرق المسحوبة في الترسية لاستكمال العمل بها.

من جانب آخر، بيّن ممثل الصحة أن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد وعدد من المراكز الصحية بالعارضة سيتم خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة.

وأشاد "ابن منيخر" بتميز احتفال أهالي محافظة العارضة باليوم الوطني والصورة المشرفة التي ظهر بها الاحتفال، مبينًا أن النجاح الذي حققته اللجان المنظمة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89 لاقت استحسان الجميع، والتي كانت ثمرة جهود جماعية توّجها أعضاء اللجان العاملة في تميز ونجاح احتفال المحافظة باليوم الوطني.

وفي الختام كرّم محافظ العارضة مديري الدوائر الحكومية والجهات المشاركة والمشايخ في الاحتفال، وقدم شكره للجميع على ما بذلوه من جهود، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة.

16 أكتوبر 2019 - 17 صفر 1441
12:52 AM

في اجتماع مع المحافظ.. "الصحة" تحدد موعد افتتاح مستشفى الـ30 مليونًا بالعارضة

خلال جلسة المجلس المحلي ولقاء المشايخ ومسؤولي الجهات:

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قاسم الخبراني - جازان
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أكد ممثل الصحة أن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد المتعثر منذ سنوات طويلة، والذي رصدت له ميزانية تفوق الـ30 مليونًا، سيتم خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة.

جاء ذلك خلال ترؤس محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح يوم أمس لجلسة المجلس المحلي.

وتفصيلاً، بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية للمحافظ بعد ذلك استعرض المحافظ جدول أعمال الجلسة الذي شمل المشروعات البلدية ومشروعات الطرق ومشروعات الصحة والكهرباء والمياه.

وجرى النقاش حول المشروعات المتعثرة والمشروعات الجاري تنفيذها واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية للمشروعات المتعثرة وما جرى عليها من إجراءات وحلول.

وكان من أبرز التوصيات: تأسيس لجنة طوارئ تقوم بصيانة الطرق فور حدوث أي حوادث طارئة، وتوجيه القائمين على إدارة الطرق بإكمال كل مشروعاتها وصيانة الطرق الجبلية المتعثرة بسبب السيول بأقرب وقت، والعمل على صيانة طرق المحافظة الرئيسة والفرعية المؤدية للقرى وصيانة الإنارة، واستكمال إجراءات جميع المشروعات التابعة لإدارة الطرق المسحوبة في الترسية لاستكمال العمل بها.

من جانب آخر، بيّن ممثل الصحة أن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد وعدد من المراكز الصحية بالعارضة سيتم خلال فترة الخمسة أشهر المقبلة.

وأشاد "ابن منيخر" بتميز احتفال أهالي محافظة العارضة باليوم الوطني والصورة المشرفة التي ظهر بها الاحتفال، مبينًا أن النجاح الذي حققته اللجان المنظمة في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة الـ89 لاقت استحسان الجميع، والتي كانت ثمرة جهود جماعية توّجها أعضاء اللجان العاملة في تميز ونجاح احتفال المحافظة باليوم الوطني.

وفي الختام كرّم محافظ العارضة مديري الدوائر الحكومية والجهات المشاركة والمشايخ في الاحتفال، وقدم شكره للجميع على ما بذلوه من جهود، سائلاً الله أن يحفظ ولاة أمرنا، وأن يديم نعمة الأمن والأمان على المملكة.

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