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"ليست فوتوشوب".. لوحة فنية للأميرة ريما تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صاحبة الرسمة لـ"سبق": لا يوجد امرأة سعودية لا تشعر بالفخر بالسفيرة

كأنها صورة صُممت ببرنامج الرسوم والتصميمات "فوتوشوب"؛ ولكنها لوحة فنية رُسمت بكامل تفاصيها بالريشة والألوان، للأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين في واشنطن، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا وتغريدًا وإعجابًا.

استنبطت الفنانة حنان الشبرمي، تفاصيل اللوحة من الصورة الشهيرة للأميرة وهي تقف عند مكتبها في السفارة، وتتحدث في الهاتف؛ متشبهة بصورة والدها الأمير بندر بن سلطان قبل 35 عامًا في سفارة واشنطن.

تقول "الشبرمي" لـ"سبق" حول أسباب رسمها للأميرة ريما: "هي (الأميرة ريما) أيقونة للمرأة السعودية، ولا أعتقد أنه يوجد امرأة سعودية لا تشغر بالفخر تجاه أميرتنا".

مضيفة: "وأنا كرسامة أرسم الأشخاص الذين أتشرف بوجود اسمي وتوقيعي على رسماتهم".

تظهر اللوحة الجميلة للأميرة؛ وكأنما رُسمت أو صممت ببرنامج تعديل مثل الـ"فوتوشوب"؛ ولكن لحداثة الفن المستخدم في الرسم بطريقة الـ"بوب آرت"، والذي تأسس عام 1950 على يد الفنان الأمريكي آندي راهول، شأن بذلك.. وتوضح الرسامة السعودية ذلك بقولها: "استخدمت الرسم بفن البوب آرت، وهو فن حديث لذلك من الممكن أن يرى بعض الناس أنه كالفوتوشوب؛ لذلك التقطت فيديو يوضح أنها رسمة باليد وفرشاة وألوان".

وعلى الرغم من أن "الشبرمي" تفاجأت بكم التفاعل والإعجاب بلوحتها؛ إلا أن أكثر ما فاجأها رسالة رقيقة على "تويتر" من سفيرة خادم الحرمين في واشطن، تشكرها بشكل شخصي على اللوحة؛ متمنية لها السعادة والتوفيق.

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"ليست فوتوشوب".. لوحة فنية للأميرة ريما تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي
سبق

كأنها صورة صُممت ببرنامج الرسوم والتصميمات "فوتوشوب"؛ ولكنها لوحة فنية رُسمت بكامل تفاصيها بالريشة والألوان، للأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين في واشنطن، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا وتغريدًا وإعجابًا.

استنبطت الفنانة حنان الشبرمي، تفاصيل اللوحة من الصورة الشهيرة للأميرة وهي تقف عند مكتبها في السفارة، وتتحدث في الهاتف؛ متشبهة بصورة والدها الأمير بندر بن سلطان قبل 35 عامًا في سفارة واشنطن.

تقول "الشبرمي" لـ"سبق" حول أسباب رسمها للأميرة ريما: "هي (الأميرة ريما) أيقونة للمرأة السعودية، ولا أعتقد أنه يوجد امرأة سعودية لا تشغر بالفخر تجاه أميرتنا".

مضيفة: "وأنا كرسامة أرسم الأشخاص الذين أتشرف بوجود اسمي وتوقيعي على رسماتهم".

تظهر اللوحة الجميلة للأميرة؛ وكأنما رُسمت أو صممت ببرنامج تعديل مثل الـ"فوتوشوب"؛ ولكن لحداثة الفن المستخدم في الرسم بطريقة الـ"بوب آرت"، والذي تأسس عام 1950 على يد الفنان الأمريكي آندي راهول، شأن بذلك.. وتوضح الرسامة السعودية ذلك بقولها: "استخدمت الرسم بفن البوب آرت، وهو فن حديث لذلك من الممكن أن يرى بعض الناس أنه كالفوتوشوب؛ لذلك التقطت فيديو يوضح أنها رسمة باليد وفرشاة وألوان".

وعلى الرغم من أن "الشبرمي" تفاجأت بكم التفاعل والإعجاب بلوحتها؛ إلا أن أكثر ما فاجأها رسالة رقيقة على "تويتر" من سفيرة خادم الحرمين في واشطن، تشكرها بشكل شخصي على اللوحة؛ متمنية لها السعادة والتوفيق.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
01:24 PM
اخر تعديل
28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
03:49 PM

"ليست فوتوشوب".. لوحة فنية للأميرة ريما تُشعل مواقع التواصل الاجتماعي

صاحبة الرسمة لـ"سبق": لا يوجد امرأة سعودية لا تشعر بالفخر بالسفيرة

A A A
ياسر نجدي - الرياض
9
19,921

كأنها صورة صُممت ببرنامج الرسوم والتصميمات "فوتوشوب"؛ ولكنها لوحة فنية رُسمت بكامل تفاصيها بالريشة والألوان، للأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين في واشنطن، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي تداولًا وتغريدًا وإعجابًا.

استنبطت الفنانة حنان الشبرمي، تفاصيل اللوحة من الصورة الشهيرة للأميرة وهي تقف عند مكتبها في السفارة، وتتحدث في الهاتف؛ متشبهة بصورة والدها الأمير بندر بن سلطان قبل 35 عامًا في سفارة واشنطن.

تقول "الشبرمي" لـ"سبق" حول أسباب رسمها للأميرة ريما: "هي (الأميرة ريما) أيقونة للمرأة السعودية، ولا أعتقد أنه يوجد امرأة سعودية لا تشغر بالفخر تجاه أميرتنا".

مضيفة: "وأنا كرسامة أرسم الأشخاص الذين أتشرف بوجود اسمي وتوقيعي على رسماتهم".

تظهر اللوحة الجميلة للأميرة؛ وكأنما رُسمت أو صممت ببرنامج تعديل مثل الـ"فوتوشوب"؛ ولكن لحداثة الفن المستخدم في الرسم بطريقة الـ"بوب آرت"، والذي تأسس عام 1950 على يد الفنان الأمريكي آندي راهول، شأن بذلك.. وتوضح الرسامة السعودية ذلك بقولها: "استخدمت الرسم بفن البوب آرت، وهو فن حديث لذلك من الممكن أن يرى بعض الناس أنه كالفوتوشوب؛ لذلك التقطت فيديو يوضح أنها رسمة باليد وفرشاة وألوان".

وعلى الرغم من أن "الشبرمي" تفاجأت بكم التفاعل والإعجاب بلوحتها؛ إلا أن أكثر ما فاجأها رسالة رقيقة على "تويتر" من سفيرة خادم الحرمين في واشطن، تشكرها بشكل شخصي على اللوحة؛ متمنية لها السعادة والتوفيق.

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