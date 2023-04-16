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القرار الاستثنائي لإنهاء العام الدراسي الحالي يكفل 3 ميزات منصفة للطلاب

الفرصة متاحة لمن يرغب تحسين وضعه التعليمي

جاء القرار الاستثنائي الذي أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها حكيماً ومنصفاً في ظل الجائحة التي حلّت بالعالم أجمع.
وتمخض القرار عن 3 ميزات تخدم طلاب المملكة، وهي اعتماد درجة الفصل الأول للفصل الثاني لجميع الطلاب، كما الطالب الذي يرغب بتحسين مستواه بإمكانه إجراء اختبار تقويم مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل.
وكذلك أتاح القرار للطالب المستمر مع معلمه حالياً، رصد أعمال السنة والتقويم الختامي وستحتسب له الدرجة إن كانت أفضل.

وزارة التعليم فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القرار الاستثنائي لإنهاء العام الدراسي الحالي يكفل 3 ميزات منصفة للطلاب
سبق

جاء القرار الاستثنائي الذي أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها حكيماً ومنصفاً في ظل الجائحة التي حلّت بالعالم أجمع.
وتمخض القرار عن 3 ميزات تخدم طلاب المملكة، وهي اعتماد درجة الفصل الأول للفصل الثاني لجميع الطلاب، كما الطالب الذي يرغب بتحسين مستواه بإمكانه إجراء اختبار تقويم مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل.
وكذلك أتاح القرار للطالب المستمر مع معلمه حالياً، رصد أعمال السنة والتقويم الختامي وستحتسب له الدرجة إن كانت أفضل.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
06:59 PM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
10:01 PM

القرار الاستثنائي لإنهاء العام الدراسي الحالي يكفل 3 ميزات منصفة للطلاب

الفرصة متاحة لمن يرغب تحسين وضعه التعليمي

A A A
عيسى الحربي - الرياض
4
27,798

جاء القرار الاستثنائي الذي أعلنه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بنقل جميع الطلاب والطالبات للصفوف التي تليها حكيماً ومنصفاً في ظل الجائحة التي حلّت بالعالم أجمع.
وتمخض القرار عن 3 ميزات تخدم طلاب المملكة، وهي اعتماد درجة الفصل الأول للفصل الثاني لجميع الطلاب، كما الطالب الذي يرغب بتحسين مستواه بإمكانه إجراء اختبار تقويم مع بداية الفصل الأول من العام الدراسي المقبل.
وكذلك أتاح القرار للطالب المستمر مع معلمه حالياً، رصد أعمال السنة والتقويم الختامي وستحتسب له الدرجة إن كانت أفضل.

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