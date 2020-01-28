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معهد الإدارة ينفّذ ورشة "تنمية القدرات البشرية" للجهات الحكومية في قمة العشرين

القحطاني: حرصاء على نجاح القمة .. هند آل الشيخ: مبادرة لدعم جهود المملكة

ينفّذ معهد الإدارة العامة ممثلاً بالفرع النسائي في الرياض، ورشة عمل "تنمية القدرات البشرية" لممثلي المملكة من الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات قمة دول العشرين، وموظفي الأمانة العامة لدول العشرين، وذلك يوم غد الأربعاء 4 جُمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 29 يناير 2020م.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ عن سعادته بتنفيذ معهد الإدارة العامة ورشة عمل تنمية القدرات البشرية لممثلي المملكة من الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، التي تأتي في إطار تعاون معهد الإدارة العامة مع القطاعات الحكومية الأخرى كافة.

وأكّد حرص المعهد على توفير سبل النجاح كافة لهذه الورشة من أجل تحقيق أهدافها، ولاسيما أن معهد الإدارة العامة يعد من أفضل الجهات في عملية التدريب بفضل ما يملكه من كوادر مهنية مؤهلة.

وأشار الدكتور القحطاني؛ إلى أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين، وترؤسها دورتها الحالية.. قائلاً:" قمة العشرين حدث تاريخي مهم يعكس رفعة مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية بفضل توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من أجل إظهار قدرة المملكة على قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين".

وفي السياق نفسه أكدت مديرة عام الفرع النسائي الدكتورة هند آل الشيخ؛ أهمية تنفيذ هذه الورشة، وقالت: "هي مبادرة من معهد الإدارة العامة لدعم جهود المملكة في استضافة قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، وللمساهمة في تدريب الكوادر العاملة في أمانة مجموعة العشرين، وممثلي القطاعات الحكومية المشاركة في مجموعات العمل، ومجموعات التواصل لتنمية قدرات المشاركين في جوانب التواصل الفعال، والإقناع والتأثير ومهارات التفاوض".

وأضافت الدكتورة هند آل الشيخ؛ أن المعهد وبدعم من المدير العام الدكتور مشبب القحطاني؛ يحرص على أن تخرج هذه الورشة بشكل يحقق الهدف والتطلعات، ويعزّز من كفاءة وأداء موظفي وممثلي المملكة من الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، ويعكس كذلك ما يملكه المعهد من قدرات تدريبية متميزة.

معهد الإدارة العامة الرياض تنمية القدرات البشرية قمة دول العشرين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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معهد الإدارة ينفّذ ورشة "تنمية القدرات البشرية" للجهات الحكومية في قمة العشرين
سبق

ينفّذ معهد الإدارة العامة ممثلاً بالفرع النسائي في الرياض، ورشة عمل "تنمية القدرات البشرية" لممثلي المملكة من الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات قمة دول العشرين، وموظفي الأمانة العامة لدول العشرين، وذلك يوم غد الأربعاء 4 جُمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 29 يناير 2020م.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ عن سعادته بتنفيذ معهد الإدارة العامة ورشة عمل تنمية القدرات البشرية لممثلي المملكة من الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، التي تأتي في إطار تعاون معهد الإدارة العامة مع القطاعات الحكومية الأخرى كافة.

وأكّد حرص المعهد على توفير سبل النجاح كافة لهذه الورشة من أجل تحقيق أهدافها، ولاسيما أن معهد الإدارة العامة يعد من أفضل الجهات في عملية التدريب بفضل ما يملكه من كوادر مهنية مؤهلة.

وأشار الدكتور القحطاني؛ إلى أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين، وترؤسها دورتها الحالية.. قائلاً:" قمة العشرين حدث تاريخي مهم يعكس رفعة مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية بفضل توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من أجل إظهار قدرة المملكة على قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين".

وفي السياق نفسه أكدت مديرة عام الفرع النسائي الدكتورة هند آل الشيخ؛ أهمية تنفيذ هذه الورشة، وقالت: "هي مبادرة من معهد الإدارة العامة لدعم جهود المملكة في استضافة قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، وللمساهمة في تدريب الكوادر العاملة في أمانة مجموعة العشرين، وممثلي القطاعات الحكومية المشاركة في مجموعات العمل، ومجموعات التواصل لتنمية قدرات المشاركين في جوانب التواصل الفعال، والإقناع والتأثير ومهارات التفاوض".

وأضافت الدكتورة هند آل الشيخ؛ أن المعهد وبدعم من المدير العام الدكتور مشبب القحطاني؛ يحرص على أن تخرج هذه الورشة بشكل يحقق الهدف والتطلعات، ويعزّز من كفاءة وأداء موظفي وممثلي المملكة من الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، ويعكس كذلك ما يملكه المعهد من قدرات تدريبية متميزة.

28 يناير 2020 - 3 جمادى الآخر 1441
09:24 AM

معهد الإدارة ينفّذ ورشة "تنمية القدرات البشرية" للجهات الحكومية في قمة العشرين

القحطاني: حرصاء على نجاح القمة .. هند آل الشيخ: مبادرة لدعم جهود المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ينفّذ معهد الإدارة العامة ممثلاً بالفرع النسائي في الرياض، ورشة عمل "تنمية القدرات البشرية" لممثلي المملكة من الجهات الحكومية المشاركين في اجتماعات قمة دول العشرين، وموظفي الأمانة العامة لدول العشرين، وذلك يوم غد الأربعاء 4 جُمادى الآخرة 1441هـ، الموافق 29 يناير 2020م.

وبهذه المناسبة أعرب مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور مشبب بن عايض القحطاني؛ عن سعادته بتنفيذ معهد الإدارة العامة ورشة عمل تنمية القدرات البشرية لممثلي المملكة من الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، التي تأتي في إطار تعاون معهد الإدارة العامة مع القطاعات الحكومية الأخرى كافة.

وأكّد حرص المعهد على توفير سبل النجاح كافة لهذه الورشة من أجل تحقيق أهدافها، ولاسيما أن معهد الإدارة العامة يعد من أفضل الجهات في عملية التدريب بفضل ما يملكه من كوادر مهنية مؤهلة.

وأشار الدكتور القحطاني؛ إلى أهمية استضافة المملكة قمة مجموعة العشرين، وترؤسها دورتها الحالية.. قائلاً:" قمة العشرين حدث تاريخي مهم يعكس رفعة مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية بفضل توجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة مستمرة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، حفظهما الله، من أجل إظهار قدرة المملكة على قيادة الأجندة العالمية الطموحة لتقديم سياسات اقتصادية فاعلة مستدامة للتعامل مع المستجدات، وإيجاد حلول للقضايا الملحة للقرن الحادي والعشرين".

وفي السياق نفسه أكدت مديرة عام الفرع النسائي الدكتورة هند آل الشيخ؛ أهمية تنفيذ هذه الورشة، وقالت: "هي مبادرة من معهد الإدارة العامة لدعم جهود المملكة في استضافة قمة مجموعة العشرين في دورتها الحالية، وللمساهمة في تدريب الكوادر العاملة في أمانة مجموعة العشرين، وممثلي القطاعات الحكومية المشاركة في مجموعات العمل، ومجموعات التواصل لتنمية قدرات المشاركين في جوانب التواصل الفعال، والإقناع والتأثير ومهارات التفاوض".

وأضافت الدكتورة هند آل الشيخ؛ أن المعهد وبدعم من المدير العام الدكتور مشبب القحطاني؛ يحرص على أن تخرج هذه الورشة بشكل يحقق الهدف والتطلعات، ويعزّز من كفاءة وأداء موظفي وممثلي المملكة من الجهات الحكومية في اجتماعات دول العشرين، ويعكس كذلك ما يملكه المعهد من قدرات تدريبية متميزة.

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