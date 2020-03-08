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"أشعر أنني محبوس".. "كورونا" يجبر بابا الفاتيكان على إلقاء درسه عبر الإنترنت

اقتصر الحاضرون على بضع مئات

ذكر البابا فرنسيس أنه يشعر أنه محبوس؛ وذلك خلال عظته التي ألقاها اليوم (الأحد)، عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان، بدلًا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وقال "البابا": "غريبة بعض الشيء هذه الصلاة، اليوم والبابا محبوس في المكتبة؛ لكنني أراكم وقريب منكم"، وفقًا لـ"رويترز".

وذهب إلى النافذة ولوّح في صمت لبضع مئات فقط، تجمعوا في الساحة الكبيرة، التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف، وبقي أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين، وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرنسيس إلى النافذة، لمنح البركات وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان مسافرًا فيها خارج روما.

وبدا أن البابا شُفِيَ من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

بابا الفاتيكان فيروس كورونا الجديد

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"أشعر أنني محبوس".. "كورونا" يجبر بابا الفاتيكان على إلقاء درسه عبر الإنترنت
سبق

ذكر البابا فرنسيس أنه يشعر أنه محبوس؛ وذلك خلال عظته التي ألقاها اليوم (الأحد)، عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان، بدلًا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وقال "البابا": "غريبة بعض الشيء هذه الصلاة، اليوم والبابا محبوس في المكتبة؛ لكنني أراكم وقريب منكم"، وفقًا لـ"رويترز".

وذهب إلى النافذة ولوّح في صمت لبضع مئات فقط، تجمعوا في الساحة الكبيرة، التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف، وبقي أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين، وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرنسيس إلى النافذة، لمنح البركات وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان مسافرًا فيها خارج روما.

وبدا أن البابا شُفِيَ من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
07:40 PM

"أشعر أنني محبوس".. "كورونا" يجبر بابا الفاتيكان على إلقاء درسه عبر الإنترنت

اقتصر الحاضرون على بضع مئات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر البابا فرنسيس أنه يشعر أنه محبوس؛ وذلك خلال عظته التي ألقاها اليوم (الأحد)، عبر الإنترنت من داخل الفاتيكان، بدلًا من إلقائها عبر النافذة لمنع احتشاد الناس وسط انتشار فيروس كورونا المستجد في إيطاليا.

وقال "البابا": "غريبة بعض الشيء هذه الصلاة، اليوم والبابا محبوس في المكتبة؛ لكنني أراكم وقريب منكم"، وفقًا لـ"رويترز".

وذهب إلى النافذة ولوّح في صمت لبضع مئات فقط، تجمعوا في الساحة الكبيرة، التي عادة ما تجتذب عشرات الآلاف، وبقي أغلبهم على مسافة آمنة تفصلهم عن الآخرين، وشاهدوا البابا وهو يلقي عظته على أربع شاشات كبيرة.

وهذه هي المرة الأولى التي لا يخرج فيها البابا فرنسيس إلى النافذة، لمنح البركات وقراءة العظة منذ انتخابه في 2013 باستثناء المرات التي كان مسافرًا فيها خارج روما.

وبدا أن البابا شُفِيَ من نزلة برد أصابته وأجبرته على عدم الذهاب مع كبار المسؤولين في الفاتيكان للاعتكاف للصلاة قرب روما الأسبوع الماضي.

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