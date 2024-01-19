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"الحديقة الثقافية" تختتم فعالياتها بالواجهة البحرية بجدة

اختتمت فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة بالواجهة البحرية الجديدة بجدة، والتي نظمتها أمانة محافظة جدة بإشراف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" والتي استمرت 6 أيام استقبلت خلالها أكثر من ٢١١ ألف زائر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ من شهر جمادى الحالي.

وزخرت بالفعاليات المتنوعة والتي تتناسب مع المراحل العمرية لزوار الحديقة؛ ما كان له الأثر الكبير في تفاعل الجمهور والحضور مع الفعاليات، فيما تجاوزت الفعاليات ٥١ فعالية على المسرح، اشتملت تقديم عروض مسرحية هادفة وأوبريتات وطنية وأمسيات شعرية وقصصية ومسابقات ثقافية ومشاركات متنوعة تتوافق مع شعار ملتقى مكة الثقافي لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام في الأجنحة الخاصة بالجهات المشاركة وفي المنطقة الحرة من معارض للرسم والنحت وتعليم الخط العربي وألعاب حركية وذهنية وعروض للأطفال ومسابقات متنوعة وغيرها الكثير من العروض والفعاليات المشوقة والتي زادت في كثافة زوار الحديقة وشغفهم بما قدمته الحديقة طيلة أيامها.

يذكر أن الحديقة الثقافية شهدت زيارة القنصل الأمريكي بجدة راين كليها، وقنصل الشؤون الثقافية أنجي سميث، ومجموعة من المسنين من دار الرعاية الاجتماعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى زيارة ذوي الإعاقة من مركز التأهيل الشامل، ولاعبي النادي الأهلي للفئات السنية لكرة القدم وعدد كبير من الأدباء والمثقفين.

الحديقة الثقافية جدة

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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"الحديقة الثقافية" تختتم فعالياتها بالواجهة البحرية بجدة
سبق

اختتمت فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة بالواجهة البحرية الجديدة بجدة، والتي نظمتها أمانة محافظة جدة بإشراف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" والتي استمرت 6 أيام استقبلت خلالها أكثر من ٢١١ ألف زائر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ من شهر جمادى الحالي.

وزخرت بالفعاليات المتنوعة والتي تتناسب مع المراحل العمرية لزوار الحديقة؛ ما كان له الأثر الكبير في تفاعل الجمهور والحضور مع الفعاليات، فيما تجاوزت الفعاليات ٥١ فعالية على المسرح، اشتملت تقديم عروض مسرحية هادفة وأوبريتات وطنية وأمسيات شعرية وقصصية ومسابقات ثقافية ومشاركات متنوعة تتوافق مع شعار ملتقى مكة الثقافي لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام في الأجنحة الخاصة بالجهات المشاركة وفي المنطقة الحرة من معارض للرسم والنحت وتعليم الخط العربي وألعاب حركية وذهنية وعروض للأطفال ومسابقات متنوعة وغيرها الكثير من العروض والفعاليات المشوقة والتي زادت في كثافة زوار الحديقة وشغفهم بما قدمته الحديقة طيلة أيامها.

يذكر أن الحديقة الثقافية شهدت زيارة القنصل الأمريكي بجدة راين كليها، وقنصل الشؤون الثقافية أنجي سميث، ومجموعة من المسنين من دار الرعاية الاجتماعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى زيارة ذوي الإعاقة من مركز التأهيل الشامل، ولاعبي النادي الأهلي للفئات السنية لكرة القدم وعدد كبير من الأدباء والمثقفين.

19 يناير 2020 - 24 جمادى الأول 1441
04:13 PM

"الحديقة الثقافية" تختتم فعالياتها بالواجهة البحرية بجدة

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عبدالله الراجحي - جدة
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اختتمت فعاليات الحديقة الثقافية في دورتها الثالثة بالواجهة البحرية الجديدة بجدة، والتي نظمتها أمانة محافظة جدة بإشراف ملتقى مكة الثقافي تحت شعار "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟" والتي استمرت 6 أيام استقبلت خلالها أكثر من ٢١١ ألف زائر خلال الفترة من ١٧ إلى ٢٢ من شهر جمادى الحالي.

وزخرت بالفعاليات المتنوعة والتي تتناسب مع المراحل العمرية لزوار الحديقة؛ ما كان له الأثر الكبير في تفاعل الجمهور والحضور مع الفعاليات، فيما تجاوزت الفعاليات ٥١ فعالية على المسرح، اشتملت تقديم عروض مسرحية هادفة وأوبريتات وطنية وأمسيات شعرية وقصصية ومسابقات ثقافية ومشاركات متنوعة تتوافق مع شعار ملتقى مكة الثقافي لهذا العام "كيف نكون قدوة بلغة القرآن؟"، بالإضافة إلى الفعاليات التي تقام في الأجنحة الخاصة بالجهات المشاركة وفي المنطقة الحرة من معارض للرسم والنحت وتعليم الخط العربي وألعاب حركية وذهنية وعروض للأطفال ومسابقات متنوعة وغيرها الكثير من العروض والفعاليات المشوقة والتي زادت في كثافة زوار الحديقة وشغفهم بما قدمته الحديقة طيلة أيامها.

يذكر أن الحديقة الثقافية شهدت زيارة القنصل الأمريكي بجدة راين كليها، وقنصل الشؤون الثقافية أنجي سميث، ومجموعة من المسنين من دار الرعاية الاجتماعية التابع لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، بالإضافة إلى زيارة ذوي الإعاقة من مركز التأهيل الشامل، ولاعبي النادي الأهلي للفئات السنية لكرة القدم وعدد كبير من الأدباء والمثقفين.

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