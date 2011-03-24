استئصال ورم سرطاني بالكبد دون تدخّل جراحي بمستشفى "سليمان الحبيب"

بتقنية "التردد الحراري" و"التخدير الموضعي" والمريض غادر لمنزله في نفس اليوم

تمكّن فريق طبي متخصص في الأشعة التداخلية بمركز الأورام في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، من إنهاء معاناة شاب "أربعيني" أجريت له عملية استئصال ورم سرطاني متمدد إلى الكبد من القولون بتقنية "التردد الحراري".

وقال الدكتور مبارك الغامدي المدير الطبي للمستشفى: إن المريض وهو شاب "أربعيني"، كان يتابع العلاج بعد تشخيص طبيعة مرضه، في قسم الأورام وجراحة القولون والمستقيم بالمستشفى؛ إلا أن حالته لم تستجب للعلاج الكيماوي؛ الأمر الذي استدعى تحويله إلى الأشعة التداخلية؛ حيث تم اختيار فريق طبي للتعامل مع الحالة. وبعد معاينة المريض في عيادة الأشعة التداخلية العلاجية، وضع الفريق خطة علاجية ترتكز على إزالة الورم عبر تقنية "التردد الحراري"، تحت توجيه الأشعة المقطعية "Radiofrequency ablation"، واستغرق ذلك فترة قصيرة لم تتجاوز الساعة.

وأضاف الغامدي أن العملية -بفضل الله- تكللت بالنجاح، وتماثل المريض للشفاء وخرج من المستشفى إلى منزله في ذات اليوم الذي خضع فيه للإجراء.

ووصف "التردد الحراري" بأنها تقنية متقدمة تعمل عن طريق الأشعة التداخلية وذات فعالية ودقة عالية، وسهلت كثيرًا بالنسبة للمريض والأطباء؛ إذ إنها تُجرى دون جراحة وبتخدير موضعي والمريض شبه مستيقظ. وتُستخدم الحرارة العالية المركزة في القضاء على الورم، وفي العادة يغادر المريض المستشفى في ذات اليوم؛ مؤكدًا أن هذه العمليات تحتاج إلى مستشفيات كبيرة تتوفر فيها الكفاءات الطبية المتميزة التي تتمتع بالتأهيل العالي والخبرة العملية الممتازة، والأجهزة الطبية الحديثة.

وفي ختام حديثه لفت النظر إلى أهمية الوقاية من أمراض سرطان القولون والمستقيم قبل الإصابة بها، من خلال إجراء الفحوصات الدورية واكتشاف مبادئ الحالات مبكرًا وتلافي تفاقمها، إلى جانب تثقيف المجتمع بأهمية إجراء تنظير دوري للقولون والمستقيم خاصة لدى المصابين به، واتباع نمط حياة يومي صحي سليم.

ويعد نجاح هذه العملية النوعية النادرة امتدادًا للإنجازات اللافتة التي ظل مستشفى د.سليمان الحبيب بالسويدي يحققها منذ تشغيله، وقد توج المستشفى مسيرته المتميزة بالحصول على الكثير من الجوائز والشهادات المحلية والعالمية؛ حيث حصل على شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، واعتماد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية CBAHI، إضافة إلى اعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، وكذلك جائزة الجودة الذهبية من المنظمة العالمية للعناية بالمرضى PLANETREE، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، علاوة على اعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية.