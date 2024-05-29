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الصحة العالمية تدعو إلى مزيد من الإجراءات لحماية الناس من أضرار التبغ

قالت المنظمة: إن أكثر من 40% من الوفيات في العالم سببها التدخين

دعت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الناس من أضرار التبغ والتعرض لها، وتطبيق اتفاقية الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

ولفتت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الموافق 31 مايو من كل عام، إلى عدد الوفيات الكبير بسبب التدخين، مشيرةً إلى أن أكثر من 40% من الوفيات في العالم سببها التدخين، وذلك من خلال الإصابة بأمراض الرئة كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسل.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن التبغ يقتل سنوياً نحو ثمانية ملايين شخص، ويعاني ملايين آخرون من سرطان الرئة أو السل أو الربو وأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التبغ.

وبحسب إحصاءات المنظمة تسبب التبغ بوفاة أكثر من 3،3 ملايين مدخن في عام 2017، إضافة إلى ملايين آخرين ممن تعرضوا للتدخين غير المباشر, كما تسبب بوفاة أكثر من 60 ألف طفل سنوياً دون سن الخامسة إثر إصابات في الجهاز التنفسي السفلي بسبب استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ (التدخين السلبي).

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الصحة العالمية تدعو إلى مزيد من الإجراءات لحماية الناس من أضرار التبغ
سبق

دعت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الناس من أضرار التبغ والتعرض لها، وتطبيق اتفاقية الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

ولفتت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الموافق 31 مايو من كل عام، إلى عدد الوفيات الكبير بسبب التدخين، مشيرةً إلى أن أكثر من 40% من الوفيات في العالم سببها التدخين، وذلك من خلال الإصابة بأمراض الرئة كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسل.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن التبغ يقتل سنوياً نحو ثمانية ملايين شخص، ويعاني ملايين آخرون من سرطان الرئة أو السل أو الربو وأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التبغ.

وبحسب إحصاءات المنظمة تسبب التبغ بوفاة أكثر من 3،3 ملايين مدخن في عام 2017، إضافة إلى ملايين آخرين ممن تعرضوا للتدخين غير المباشر, كما تسبب بوفاة أكثر من 60 ألف طفل سنوياً دون سن الخامسة إثر إصابات في الجهاز التنفسي السفلي بسبب استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ (التدخين السلبي).

29 مايو 2019 - 24 رمضان 1440
07:19 PM

الصحة العالمية تدعو إلى مزيد من الإجراءات لحماية الناس من أضرار التبغ

قالت المنظمة: إن أكثر من 40% من الوفيات في العالم سببها التدخين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دعت منظمة الصحة العالمية بلدان العالم إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لحماية الناس من أضرار التبغ والتعرض لها، وتطبيق اتفاقية الصحة العالمية الإطارية بشأن مكافحة التبغ.

ولفتت المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للإقلاع عن التدخين الموافق 31 مايو من كل عام، إلى عدد الوفيات الكبير بسبب التدخين، مشيرةً إلى أن أكثر من 40% من الوفيات في العالم سببها التدخين، وذلك من خلال الإصابة بأمراض الرئة كالسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسل.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس ادهانوم غبريسوس: إن التبغ يقتل سنوياً نحو ثمانية ملايين شخص، ويعاني ملايين آخرون من سرطان الرئة أو السل أو الربو وأمراض الجهاز التنفسي الناجمة عن التبغ.

وبحسب إحصاءات المنظمة تسبب التبغ بوفاة أكثر من 3،3 ملايين مدخن في عام 2017، إضافة إلى ملايين آخرين ممن تعرضوا للتدخين غير المباشر, كما تسبب بوفاة أكثر من 60 ألف طفل سنوياً دون سن الخامسة إثر إصابات في الجهاز التنفسي السفلي بسبب استنشاق الدخان المنبعث من منتجات التبغ (التدخين السلبي).

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