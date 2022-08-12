"الدغيثر" لـ"سبق": لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص المتعددة والمتنوعة للاستثمار الثقافي

أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص المتعددة والمتنوعة للاستثمار الثقافي في المجالات والقطاعات التي تتوافق مع أهداف وزارة الثقافة. وقال "الدغيثر" لـ"سبق" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بديوان الوزارة، للتعريف بلائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة: "الثقافة مفردة كبيرة فيها العديد من المجالات، وكل استثمار في المجالات المستهدفة من قبل وزارة الثقافة، والتي تتوافق مع أهدافها، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها من وزارة الشؤون البلدية، ستتضمن العديد من الفرص المتنوعة، وليس فرصة معينة ومحددة". ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج في رده لـ"سبق" إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على المنافسة على الفرص الاستثمارية، مشيرا بأن بعض الفرص تم تمديدها، لكنه أكد أن الوزارة تعاملت مع الجائحة من جميع الجوانب. واستعرض الدغيثر، في المؤتمر الصحفي، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية؛ لتصل إلى 50 عامًا؛ بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى. وأشار إلى تضمن اللائحة لإمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري، ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات؛ لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن. واختتم "الدغيثر" حديثه مبيناً أن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، كما تعمل الوزارة على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها -بإذن الله- في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي. وأشار بأنه بالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة؛ من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".

"الدغيثر" لـ"سبق": لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص المتعددة والمتنوعة للاستثمار الثقافي عبدالحكيم شار سبق 2020-08-12 أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص المتعددة والمتنوعة للاستثمار الثقافي في المجالات والقطاعات التي تتوافق مع أهداف وزارة الثقافة.



وقال "الدغيثر" لـ"سبق" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بديوان الوزارة، للتعريف بلائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة: "الثقافة مفردة كبيرة فيها العديد من المجالات، وكل استثمار في المجالات المستهدفة من قبل وزارة الثقافة، والتي تتوافق مع أهدافها، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها من وزارة الشؤون البلدية، ستتضمن العديد من الفرص المتنوعة، وليس فرصة معينة ومحددة".



ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج في رده لـ"سبق" إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على المنافسة على الفرص الاستثمارية، مشيرا بأن بعض الفرص تم تمديدها، لكنه أكد أن الوزارة تعاملت مع الجائحة من جميع الجوانب.



واستعرض الدغيثر، في المؤتمر الصحفي، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية؛ لتصل إلى 50 عامًا؛ بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى.



وأشار إلى تضمن اللائحة لإمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري، ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات؛ لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.



واختتم "الدغيثر" حديثه مبيناً أن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، كما تعمل الوزارة على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها -بإذن الله- في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.



وأشار بأنه بالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة؛ من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".

12 أغسطس 2020 - 22 ذو الحجة 1441 08:45 PM

"الدغيثر" لـ"سبق": لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص المتعددة والمتنوعة للاستثمار الثقافي قال إن "الجائحة" كان لها تأثير على المنافسة على الفرص الاستثمارية لكن الوزارة تعاملت معها من جميع الجوانب





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أكد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج، المهندس خالد بن محمد الدغيثر، أن لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة ستفتح الفرص المتعددة والمتنوعة للاستثمار الثقافي في المجالات والقطاعات التي تتوافق مع أهداف وزارة الثقافة.



وقال "الدغيثر" لـ"سبق" في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم بديوان الوزارة، للتعريف بلائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة: "الثقافة مفردة كبيرة فيها العديد من المجالات، وكل استثمار في المجالات المستهدفة من قبل وزارة الثقافة، والتي تتوافق مع أهدافها، وذلك من خلال الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها من وزارة الشؤون البلدية، ستتضمن العديد من الفرص المتنوعة، وليس فرصة معينة ومحددة".



ولفت وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والبرامج في رده لـ"سبق" إلى أن جائحة فيروس كورونا كان لها تأثير على المنافسة على الفرص الاستثمارية، مشيرا بأن بعض الفرص تم تمديدها، لكنه أكد أن الوزارة تعاملت مع الجائحة من جميع الجوانب.



واستعرض الدغيثر، في المؤتمر الصحفي، أبرز ملامح تحديثات اللائحة التي صدرت التعليمات التنفيذية المنظمة لها، ومنها تمكين تأهيل المستثمرين بناء على المقدرة الفنية والملاءة المالية للمشاريع النوعية، بما يضمن رفع جودة وديمومة المشاريع الاستثمارية، وفتح آفاق جديدة بتمكين العديد من نماذج الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة الحد الأقصى للمدد التعاقدية؛ لتصل إلى 50 عامًا؛ بما يمكّن من استقطاب استثمارات رأسمالية للمشاريع الكبرى، وتعديل المدة المعفية من الأجرة مع الفترة اللازمة للإنشاءات لتصل إلى 10% من مدة المشروع كحد أقصى.



وأشار إلى تضمن اللائحة لإمكانية التأجير المباشر للعقارات البلدية لأغراض مؤقتة بشكل فوري، ولمدة تصل حتى ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى تخفيض قيمة الضمانات البنكية عند التقديم على المنافسات؛ لتصبح 25% من قيمة العطاء السنوي بديلاً عن 100% سابقاً، واشتملت اللائحة العديد من الضوابط الهادفة لرفع جودة الحياة في المدن.



واختتم "الدغيثر" حديثه مبيناً أن تحديث لائحة التصرف بالعقارات البلدية وصدور التعليمات التنفيذية المنظمة لها يأتي ضمن المسار التشريعي لمبادرات تطوير منظومة الاستثمار البلدي، كما تعمل الوزارة على العديد من المسارات الأخرى لتسهم جميعها -بإذن الله- في إنجاح مسيرة تطوير منظومة الاستثمار البلدي.



وأشار بأنه بالإمكان الاطلاع على جميع معلومات الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها من أمانات وبلديات المملكة؛ من خلال زيارة موقع بوابة الاستثمار البلدي "فرص" www.furas.momra.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق "فرص".