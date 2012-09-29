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شاهد.. أمير الباحة يشارك طلاب المنطقة دروسهم اليومية افتراضياً

حثّ على الاستفادة مما هيأته الدولة لمواصلة التعليم في ظل الجائحة

شارك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة طلاب تعليم المنطقة دروسهم اليومية "عن بعد" عبر منصة مدرستي الافتراضية، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية، مشيداً بجدية الطلاب وبمستوى التفاعل مع معلمهم خلال الحصة الدراسية، حاثاً على الاستفادة المثلى مما هيأته الدولة لمواصلة مسيرة التعليم في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الباحة اليوم، لمركز المتابعة والدعم الفني بتعليم المنطقة، حيث التقى سموه بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لمدارس المنطقة.

واستمع إلى شرح من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني حول جاهزية المركز وأدواره وأقسامه، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلّم والمشرف والمدرسة، فيما يخص منصة "مدرستي"، وتقديم الحلول المباشرة والمعالجة الفورية للمواقف التعليمية المختلفة، علاوة على ما يقدمه من تقارير لحظية للأداء، وتقديم الاستجابة الفعالة لمتطلبات مستخدمي المنصة وزوارها من خلال ما يقدمه فريق عمل من المشرفين والمشرفات من مختلف الإدارات والأقسام من رصد ومتابعة.

وأعرب أمير المنطقة، في كلمة له، في سجل الزيارات عن سعادته بما شاهده من تميز في استخدام التقنية الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، متمنياً التوفيق لمسؤولي التعليم بالمنطقة.

وفي ختام زيارته، كرم أمير المنطقة المعلم غرم الله الزهراني من متوسطة بالشهم؛ تقديرًا لما قدمه من رسالة تعليمية سامية نحو طلابه وهو في ظرف صحي وحرصه على مواصلة رحلتهم التعليمية دون انقطاع ، مقدرًا استشعاره للمسؤولية في أداء الأمانة نحو أبنائه الطلاب، فيما تسلم هو هدية تذكارية من مدير عام التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة.

ونوه أمير الباحة في تصريح صحفي عقب الزيارة بما يجده التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.

وأشاد بما تشهده المنصة من نسب عليا من الدخول للطلاب والطالبات بالمنطقة، و بمبادرة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة نحو إنشاء مركز المتابعة والدعم الفني كنواة رئيسة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي من المجتمع التعليمي، وتقديم الحلول والدعم والمساندة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم؛ هو خيار استراتيجي للمستقبل الواعد الذي يسهم في استمرار رحلة التعليم ونقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط ذكية متعددة.

من جانبه، أعرب "الزهراني" عن شكره لأمير منطقة الباحة على متابعته لمناشط التعليم وعلى دعمه لأبنائه الطلاب والطالبات وكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة.

وقد رافق أمير المنطقة في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. أمير الباحة يشارك طلاب المنطقة دروسهم اليومية افتراضياً
سبق

شارك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة طلاب تعليم المنطقة دروسهم اليومية "عن بعد" عبر منصة مدرستي الافتراضية، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية، مشيداً بجدية الطلاب وبمستوى التفاعل مع معلمهم خلال الحصة الدراسية، حاثاً على الاستفادة المثلى مما هيأته الدولة لمواصلة مسيرة التعليم في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الباحة اليوم، لمركز المتابعة والدعم الفني بتعليم المنطقة، حيث التقى سموه بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لمدارس المنطقة.

واستمع إلى شرح من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني حول جاهزية المركز وأدواره وأقسامه، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلّم والمشرف والمدرسة، فيما يخص منصة "مدرستي"، وتقديم الحلول المباشرة والمعالجة الفورية للمواقف التعليمية المختلفة، علاوة على ما يقدمه من تقارير لحظية للأداء، وتقديم الاستجابة الفعالة لمتطلبات مستخدمي المنصة وزوارها من خلال ما يقدمه فريق عمل من المشرفين والمشرفات من مختلف الإدارات والأقسام من رصد ومتابعة.

وأعرب أمير المنطقة، في كلمة له، في سجل الزيارات عن سعادته بما شاهده من تميز في استخدام التقنية الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، متمنياً التوفيق لمسؤولي التعليم بالمنطقة.

وفي ختام زيارته، كرم أمير المنطقة المعلم غرم الله الزهراني من متوسطة بالشهم؛ تقديرًا لما قدمه من رسالة تعليمية سامية نحو طلابه وهو في ظرف صحي وحرصه على مواصلة رحلتهم التعليمية دون انقطاع ، مقدرًا استشعاره للمسؤولية في أداء الأمانة نحو أبنائه الطلاب، فيما تسلم هو هدية تذكارية من مدير عام التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة.

ونوه أمير الباحة في تصريح صحفي عقب الزيارة بما يجده التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.

وأشاد بما تشهده المنصة من نسب عليا من الدخول للطلاب والطالبات بالمنطقة، و بمبادرة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة نحو إنشاء مركز المتابعة والدعم الفني كنواة رئيسة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي من المجتمع التعليمي، وتقديم الحلول والدعم والمساندة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم؛ هو خيار استراتيجي للمستقبل الواعد الذي يسهم في استمرار رحلة التعليم ونقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط ذكية متعددة.

من جانبه، أعرب "الزهراني" عن شكره لأمير منطقة الباحة على متابعته لمناشط التعليم وعلى دعمه لأبنائه الطلاب والطالبات وكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة.

وقد رافق أمير المنطقة في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

29 سبتمبر 2020 - 12 صفر 1442
03:03 PM

شاهد.. أمير الباحة يشارك طلاب المنطقة دروسهم اليومية افتراضياً

حثّ على الاستفادة مما هيأته الدولة لمواصلة التعليم في ظل الجائحة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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شارك الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة طلاب تعليم المنطقة دروسهم اليومية "عن بعد" عبر منصة مدرستي الافتراضية، حيث اطمأن على سير العملية التعليمية، مشيداً بجدية الطلاب وبمستوى التفاعل مع معلمهم خلال الحصة الدراسية، حاثاً على الاستفادة المثلى مما هيأته الدولة لمواصلة مسيرة التعليم في ظل جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال زيارة أمير منطقة الباحة اليوم، لمركز المتابعة والدعم الفني بتعليم المنطقة، حيث التقى سموه بالعاملين في المركز من مشرفين تربويين يقدمون خدمات الدعم والمساندة بشكل يومي لمدارس المنطقة.

واستمع إلى شرح من المدير العام للتعليم بمنطقة الباحة الدكتور عبدالخالق بن حنش الزهراني حول جاهزية المركز وأدواره وأقسامه، الذي يهدف إلى تقديم الدعم الفني والتعليمي تجاه أي صعوبات قد تواجه الطالب وولي الأمر والمعلّم والمشرف والمدرسة، فيما يخص منصة "مدرستي"، وتقديم الحلول المباشرة والمعالجة الفورية للمواقف التعليمية المختلفة، علاوة على ما يقدمه من تقارير لحظية للأداء، وتقديم الاستجابة الفعالة لمتطلبات مستخدمي المنصة وزوارها من خلال ما يقدمه فريق عمل من المشرفين والمشرفات من مختلف الإدارات والأقسام من رصد ومتابعة.

وأعرب أمير المنطقة، في كلمة له، في سجل الزيارات عن سعادته بما شاهده من تميز في استخدام التقنية الحديثة لاستمرار العملية التعليمية، متمنياً التوفيق لمسؤولي التعليم بالمنطقة.

وفي ختام زيارته، كرم أمير المنطقة المعلم غرم الله الزهراني من متوسطة بالشهم؛ تقديرًا لما قدمه من رسالة تعليمية سامية نحو طلابه وهو في ظرف صحي وحرصه على مواصلة رحلتهم التعليمية دون انقطاع ، مقدرًا استشعاره للمسؤولية في أداء الأمانة نحو أبنائه الطلاب، فيما تسلم هو هدية تذكارية من مدير عام التعليم بالمنطقة بهذه المناسبة.

ونوه أمير الباحة في تصريح صحفي عقب الزيارة بما يجده التعليم في المملكة من الدعم والرعاية الكبيرة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد، مشيراً إلى أن المتابعة المستمرة من قبل وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ كان لها دور في إنجاح العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي، وتحقيق الهدف المطلوب وهو مواصلة الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات دون انقطاع.

وأشاد بما تشهده المنصة من نسب عليا من الدخول للطلاب والطالبات بالمنطقة، و بمبادرة الإدارة العامة للتعليم في المنطقة نحو إنشاء مركز المتابعة والدعم الفني كنواة رئيسة لاستقبال الاستفسارات المتعلقة بمنصة مدرستي من المجتمع التعليمي، وتقديم الحلول والدعم والمساندة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور والمدارس والمعلمين والمعلمات، مشيراً إلى أن هذا النوع من التعليم؛ هو خيار استراتيجي للمستقبل الواعد الذي يسهم في استمرار رحلة التعليم ونقل المدرسة إلى منازل الطلاب عبر وسائط ذكية متعددة.

من جانبه، أعرب "الزهراني" عن شكره لأمير منطقة الباحة على متابعته لمناشط التعليم وعلى دعمه لأبنائه الطلاب والطالبات وكل ما يتعلق بالتعليم في المنطقة.

وقد رافق أمير المنطقة في الزيارة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي.

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