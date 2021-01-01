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"رئاسة الحرمين": تطهير جبلي الصفا والمروة "مرة كل أسبوع"

الودعاني: تقوم به فرقة متخصصة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أنه يُطهر الجبلان بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

وأبان الودعاني أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

رئاسة شؤون الحرمين الصفا والمروة المسجد الحرام الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

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"رئاسة الحرمين": تطهير جبلي الصفا والمروة "مرة كل أسبوع"
سبق

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أنه يُطهر الجبلان بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

وأبان الودعاني أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
02:03 AM

"رئاسة الحرمين": تطهير جبلي الصفا والمروة "مرة كل أسبوع"

الودعاني: تقوم به فرقة متخصصة بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تطهير جبلي الصفا والمروة بشكل دوري (مرة كل أسبوع)، وفق خطة العمل المعدة لتطهير المسجد الحرام وساحاته ومرافقه، بهدف رفع مستوى التطهير بدرجة عالية من الدقة وبصورة مميزة.

وأوضح مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر بن أحمد الودعاني أنه يُطهر الجبلان بأدوات ومواد خاصة بالمسجد الحرام، ويقوم بذلك فرقة متخصصة بالعناصر المعمارية، يتمثل عملها في متابعة وضع جبلي الصفا والمروة بشكل يومي لإزالة الملاحظات، وتنظيف الزجاج المحيط بجبل المروة وإزالة ما يعلق من آثار الغبار وغيرها.

وأبان الودعاني أن هذه الخدمات تتم بمتابعة مستمرة من معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، داعيًا الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- خير الجزاء على جهودهما ودعمهما الدائم للحرمين الشريفين.

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